 

Во Франции коронавирус назвали хуже войны и оккупации

28.04.2020, 16:30, Новости дня

Франция еще не видела ничего подобного, как ситуация с коронавирусом, такого не было даже в период Второй мировой войны, сообщил французский премьер Эдуар Филипп.

«Никогда в истории нашей страны мы не знали такой ситуации. Ни во время войн, ни во время оккупации, ни в периоды предыдущих эпидемий», – сообщил премьер, передает РИА «Новости».

По его словам, введенные правительством ограничения доказали свою эффективность, поскольку с 14 апреля число выявленных случаев заболевания начало снижаться.

Филипп подчеркнул, что власти считают серьезным риск возникновения второй волны коронавируса в стране, информирует ТАСС.

Он добавил, что нужно с «осторожностью, но и с решительностью» выводить Францию из режима самоизоляции.

В понедельник минтруд Франции сообщил об историческом росте числа безработных на более чем 246 тыс. человек.



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