 

В Сети появились живые фото самого доступного камерофона Xiaomi – Mi 10 Youth Edition

28.04.2020, 16:30, Разное

Разработчики из Xiaomi поделились фотографиями нового камерофона Mi 10 Youth Edition, оснащенного квадрокамерой с датчиками на 48+8+8+2 Мп и пятидесятикратным цифровым зумом. Стоит напомнить, что анонс девайса состоялся накануне, а продажи стартуют уже через несколько дней.
Аппаратной основой гаджета является однокристальная система Snapdragon 765G, среди других технических характеристик стоит выделить 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей, получивший разрешение Full HD+. Емкость аккумулятора составит 4,16 тысяч мАч. Производители планируют выпустить специальные чехлы для девайса стоимостью до 6 долларов.

В рамках пресс-конференции, состоявшейся 27 апреля, представители Xiaomi случайно подтвердили выпуск Mi 10 Lite Zoom – глобальной модификации Mi 10 Youth Edition.



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