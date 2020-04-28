Абэ не приедет на День Победы в Москву, если празднования перенесут на 3 сентября

28.04.2020, 16:27, Новости дня

Японское правительство по дипломатическим каналам уведомило Россию, что премьер-министр Синдзо Абэ не будет присутствовать на празднованиях Дня Победы в Москве, если они состоятся 3 сентября, в годовщину капитуляции Японии во Второй мировой войне. Об этом газете Asahi сообщили правительственные источники.

Россия традиционно празднует День Победы 9 мая. В этом году, чтобы отметить 75-ю годовщину этого исторического события, российское правительство пригласило на торжества многих мировых лидеров, в том числе Абэ. В Токио приветствовали приглашение, надеясь, что Абэ сможет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для продолжения переговоров по вопросу принадлежности Курильских островов.

Но в связи с пандемией коронавируса РФ перенесла церемонию. Одной из возможных дат проведения парада называли годовщину окончания Второй мировой войны. 17 апреля российский парламент постановил считать датой завершения войны 3 сентября, а не 2 сентября, как принято во всем мире. 24 апреля законопроект подписал Путин.

В Токио напомнили, что Советский Союз праздновал 3 сентября, чтобы ознаменовать свою победу над милитаристской Японией. В постсоветскую эпоху было предпринято несколько попыток возродить традицию. Но этого не произошло, потому что российское правительство стремилось избежать разрушения отношений с Японией.

По сути, изменение даты дает возможность изобразить Россию победителем в войне против Японии, что оправдывает ее притязания на северные территории – острова Курильской гряды, пишет Asahi; в таком случае присутствие Абэ в Москве было бы “неприемлемым”, отметил собеседник газеты из администрации премьера.

Из-за спора о Курильских островах Япония и РФ до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой.

В сентябре 2018 года Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах Япония не будет заключать договор.

14 ноября на встрече в Сингапуре с Путиным Абэ пообещал, что в случае передачи Японии островов на них не будут размещать военные базы США.

1 января 2019 года японский премьер отметил, что передача Курильских островов Японии не должна вызывать проблем у граждан России, проживающих на этой территории.

24 февраля 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что условия для заключения мирного договора между Японией и Россией отсутствуют.