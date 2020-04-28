Премьер не вносил в Раду представление о назначении Саакашвили. Журналисты пишут, что на Банковой передумали

28.04.2020, 16:27, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пока не вносил в Верховную Раду представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьер-министром. Об этом сообщили источники “Обозревателя”, а также народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура.

“Юридическая консультация для блогеров. Официально никакого представления от премьера в ВР по Саакашвили не заходило. Нельзя отозвать то, что не подавалось”, – написал Качура в Telegram.

По словам собеседников “Обозревателя”, Шмыгаль решил не инициировать голосование по кандидатуре Саакашвили на внеочередном заседании 30 апреля, поскольку в пропрезидентской фракции “Слуга народа” “под это назначение нашлось чуть более 100 голосов” (для утверждения кандидатуры нужно не менее 226).

Перед этим главный редактор издания “Цензор.НЕТ” написал в Facebook, что представление по Саакашвили отозвали, и назвал эту историю “тихим сливом”. По информации журналиста, в чате “Слуги народа” в мессенджере о готовности поддержать Саакашвили заявило чуть более 100 депутатов, но после долгих переговоров в целом во фракции “удалось собрать около 140–170 голосов” (в “Слуге народа” 248 парламентариев).

“Голосов нет, потому что президент Владимир Зеленский решил не выступать сейчас публично в поддержку Саакашвили. Для того, чтобы Саакашвили собрал 226 голосов, “слуги” должны гарантированно дать 190–200 голосов”, – отметил журналист.

Он считает, что для назначения Саакашвили о его поддержке должен публично заявить глава государства. “Президенту надо взять на себя ответственность. А как иначе проводить реформы – без поддержки президента, что ли?” – отметил Бутусов.

По его мнению, Офис президента понимает, что провал переговоров с Саакашвили завершится скандалом, поэтому ищет, что предложить экс-президенту Грузии взамен. Как вариант рассматривается выдвижение Саакашвили кандидатом в мэры Одессы от “Слуги народа” “с максимальной поддержкой власти – и политической и финансовой”, выяснил Бутусов.

Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам…. Posted by Юрий Бутусов on Teisipäev, 28. aprill 2020

Журналист Валерий Калныш также сообщил в Telegram, что с представлением о назначении Саакашвили передумали.

“Причин две. Юридическая. Действующий закон о Кабмине, где в ст. 7 говорится, что “не может быть назначено на должность члена Кабинета Министров Украины лицо, имеющее судимость, не погашенную или неснятую в установленном законом порядке” (в Грузии против Саакашвили расследуется несколько уголовных дел, заочно суды уже вынесли ему несколько приговоров, сам политик называл свое преследование политическим. – “ГОРДОН”). Политическая. В команде президента осознали, что Михаил Николаевич, имея связи в НАБУ и ГБР, окажется слишком сильным игроком”, – выяснил Калныш.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Президент считает, что у политика “есть потенциал для поддержки правительства Украины”.

Во фракции “Слуга народа” заявили, что Верховная Рада может рассмотреть назначение Саакашвили 28-го или 29 апреля, но на данный момент достаточного количества голосов нет. Бывший грузинский президент 26 апреля выразил мнение, что голосов в его пользу хватит.

Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия заявил, что внеочередное заседание Рады может состояться 30 апреля, но вопроса о назначении Саакашвили в повестке дня пока нет.

В 2008–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции в 2013 году он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство.

В 2015–2016 годах экс-президент Грузии возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Ушел в отставку, потому что украинские власти, по его словам, поддерживали коррупционные кланы.