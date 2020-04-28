Соломенский суд Киева избрал меру пресечения Слончаку в виде домашнего ареста

28.04.2020, 16:27, Новости дня

Соломенский районный суд Киева принял решение о применение меры пресечения в виде уволенному заместителю главы Киевской городской государственной администрации Владимиру Слончаку в виде круглосуточного домашнего ареста. Трансляцию заседания вели на странице судебной власти Украины в YouTube-канале, сообщает корреспондент “ГОРДОН”.

28 апреля 2020 года Соломенский районный суд Киева принял решение о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста заместителю главы Киевской городской государственной администрации Владимиру Слончаку в виде круглосуточного домашнего ареста до 27 июня 2020 года.

Слончак утверждал, что не нападал на патрульных, а “полиция вызывающе превышала свои полномочия”.

Мэр Киева Виталий Кличко 27 апреля в ходе брифинга заявил, что уволил своего заместителя.

Национальная полиция 26 апреля открыла уголовное производство по факту нападения заместителя главы КГГА на правоохранителя.

Вечером 26 апреля в центре Киева полиция остановила Mercedes за незначительное нарушение Правил дорожного движения, однако ситуация перешла в конфликт. В автомобиле находились Слончак и депутат Киевсовета Людмила Костенко.

На видео, которое, по всей видимости, было снято на нагрудную камеру полицейского, видно, что в начале конфликта Слончак пытался выяснить, почему остановили автомобиль. Ему объяснили, что водитель забыла включить фары. Слончак начал возмущаться, что полицейские якобы не останавливали другие автомобили, показывал свое удостоверение и приглашал в КГГА. “Ты не быкуй, бл…дь! Че ты вы…бываешься?” – кричал чиновник полицейским. Они просили снизить тон. В какой-то момент конфликта один из правоохранителей крикнул Слончаку: “Чего кричать?” – “Ты на меня голос не повышай!” – ответил Слончак и толкнул полицейского, тот толкнул чиновника в ответ. “Ты на кого руку поднял? Ты че?” – закричал Слончак. После этого полицейские сообщили, что Слончак задержан.