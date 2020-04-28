 

Соломенский суд Киева избрал меру пресечения Слончаку в виде домашнего ареста

28.04.2020, 16:27, Новости дня

Соломенский районный суд Киева принял решение о применение меры пресечения в виде уволенному заместителю главы Киевской городской государственной администрации Владимиру Слончаку в виде круглосуточного домашнего ареста. Трансляцию заседания вели на странице судебной власти Украины в YouTube-канале, сообщает корреспондент “ГОРДОН”.

28 апреля 2020 года Соломенский районный суд Киева принял решение о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста заместителю главы Киевской городской государственной администрации Владимиру Слончаку в виде круглосуточного домашнего ареста до 27 июня 2020 года.

Слончак утверждал, что не нападал на патрульных, а “полиция вызывающе превышала свои полномочия”.

Мэр Киева Виталий Кличко 27 апреля в ходе брифинга заявил, что уволил своего заместителя.

Национальная полиция 26 апреля открыла уголовное производство по факту нападения заместителя главы КГГА на правоохранителя. 

Вечером 26 апреля в центре Киева полиция остановила Mercedes за незначительное нарушение Правил дорожного движения, однако ситуация перешла в конфликт. В автомобиле находились Слончак и депутат Киевсовета Людмила Костенко.

На видео, которое, по всей видимости, было снято на нагрудную камеру полицейского, видно, что в начале конфликта Слончак пытался выяснить, почему остановили автомобиль. Ему объяснили, что водитель забыла включить фары. Слончак начал возмущаться, что полицейские якобы не останавливали другие автомобили, показывал свое удостоверение и приглашал в КГГА. “Ты не быкуй, бл…дь! Че ты вы…бываешься?” – кричал чиновник полицейским. Они просили снизить тон. В какой-то момент конфликта один из правоохранителей крикнул Слончаку: “Чего кричать?” – “Ты на меня голос не повышай!” – ответил Слончак и толкнул полицейского, тот толкнул чиновника в ответ. “Ты на кого руку поднял? Ты че?” – закричал Слончак. После этого полицейские сообщили, что Слончак задержан. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Объявлена дата продаж кроссовера Geely HaoYue

25.04 / Путин и Трамп сделали совместное заявление по случаю 75-летия встречи на Эльбе

19.04 / Находящееся на площади Немцова в Праге посольство России меняет адрес – СМИ

06.04 / Российские военные в Сербии приступили к борьбе с коронавирусом

09.04 / Политолог: Война с ВОЗ – это очередная ошибка Трампа

15.04 / Артур Бетербиев: в качестве соперников мне интересны Канело и Бивол

28.03 / В феврале 2020 года украинские медики и соцработники получили зарплату на 3 тыс. грн ниже средней по стране

15.04 / Законодатели от Нью-Йорка просят оказать федеральную помощь для погребения умерших от COVID-19

15.04 / Губернатор Подмосковья удостоен поощрения президента России

27.04 / Маски собрались сделать обязательными в ассортименте аптек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска