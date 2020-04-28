Лионель Месси – лучший футболист 21-го века по данным системы ELO

28.04.2020, 16:25, Новости дня

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси возглавил список лучших футболистов в 21 веке по версии Besoccer и ProFootballDB, составивших рейтинг на основе данных системы ELO, которая учитывает голы, передачи, уровень соперника и турниров.

Аргентинец занял первое место с показателем 100 баллов из 100 возможных. Вторым стал португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, у него также 100 баллов, но он уступил Мессии по статистическим показателям. Замкнул тройку лидеров француз Тьерри Анри – 98 баллов.

Также в десятку вошли Луис Суарес (97 баллов), Златан Ибрагимович (97), Харри Кейн (97), Мохамед Салах (97), Неймар (96), Роберт Левандовски (96) и Радамель Фалькао (95).

Месси оказался в молодежной команде "Барселоны" в возрасте 13 лет. В составе каталонской команды Лионель принял участие в 718 матчах во всех турнирах, забил 627 мячей и отдал 261 результативную передачу. Также на его счету 138 игр и 70 голов за сборную Аргентины.

Вместе с "Барселоной" аргентинец десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды становился победителем Лиги чемпионов. В декабре 2019 года 32-летний нападающий получил свой шестой "Золотой мяч".