Помочь может каждый: двухлетнему Герману нужна срочная операция
28.04.2020, 16:25, Новости дня
Русфонд объявляет сбор средств на помощь двухлетнему Герману. У него тяжелое врожденное заболевание — болезнь " хрустального человека". Его кости настолько хрупки, что неосторожное движение может вызвать перелом. Необходима срочная операция, чтобы Герман сохранил способность ходить. Как можно помочь?
– Ищем способы активации физической активности.
Движение для двухлетнего Германа важно, но и крайне опасно. Поэтому каждый шаг вместе с мамой он делает с огромной осторожностью. У мальчика тяжелое врожденное заболевание — несовершенный остеогенез.
– Это снимки бедренных костей Германа. Здесь очень хорошо видно, насколько сильна деформация.
Когда Герман родился, его кости были настолько хрупкими, что маме даже не разрешали брать его на руки — боялись переломов. За два года жизни у него их было уже несколько. Сейчас кости удалось укрепить. Герман прошел 12 курсов специальной терапии. Но поразительный с точки зрения медицины результат можно легко потерять, если вовремя не провести операцию по устранению деформации суставов.
"У Германа выраженная деформация бедренных костей. Уже произошел перелом бедра, связанный именно с деформацией, и в дальнейшем такие переломы могут стать чаще. Это негативно сказывается на двигательном развитии детей, и может быть утерян навык самостоятельной ходьбы", — говорит врач-педиатр Елена Орлова.
Пятилетний Кирюша — настоящий спортсмен. Прекрасно плавает, обыгрывает сверстников в шахматы и ведет войну с болезнью. У него тоже несовершенный остеогенез. Но благодаря вам мальчик уже прошел необходимую терапию и операции. Кириллу установили телескопические штифты, которые будут удлиняться по мере роста ребенка. Пока самостоятельно он не ходит. Но врачи почти уверены, что в скором времени сделать это он сможет обязательно.
"Дорогие друзья, мы сердечно вас благодарим за ту помощь, которую вы нам оказали, благодарим Русфонд", — говорит отец Кирилла Новикова Иван Новиков.
– Мы сможем ходить. До свидания.
– Спасибо большое! Низкий поклон!
Шанс жить обычной жизнью и ходить, не боясь переломов от любого движения, есть и у Германа. Но для этого нужно собрать больше трех с половиной миллионов рублей. Таких денег у семьи нет.
"В период самоизоляции всем очень тяжело. Тяжело материально, тяжело психологически. Но я очень верю, очень надеюсь на вас, на вашу помощь", — говорит Виктория Науменко.
Помочь Герману можете и вы. Сделать это совсем нетрудно: нужно отправить СМС на номер 5542 со словом ВЕСТИ/VESTI. Стоимость сообщения — 100 рублей.
Текст:
"Вести-Москва"
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