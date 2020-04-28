Помочь может каждый: двухлетнему Герману нужна срочная операция

28.04.2020, 16:25, Новости дня

Русфонд объявляет сбор средств на помощь двухлетнему Герману. У него тяжелое врожденное заболевание — болезнь " хрустального человека". Его кости настолько хрупки, что неосторожное движение может вызвать перелом. Необходима срочная операция, чтобы Герман сохранил способность ходить. Как можно помочь?

– Ищем способы активации физической активности.

Движение для двухлетнего Германа важно, но и крайне опасно. Поэтому каждый шаг вместе с мамой он делает с огромной осторожностью. У мальчика тяжелое врожденное заболевание — несовершенный остеогенез.

– Это снимки бедренных костей Германа. Здесь очень хорошо видно, насколько сильна деформация.

Когда Герман родился, его кости были настолько хрупкими, что маме даже не разрешали брать его на руки — боялись переломов. За два года жизни у него их было уже несколько. Сейчас кости удалось укрепить. Герман прошел 12 курсов специальной терапии. Но поразительный с точки зрения медицины результат можно легко потерять, если вовремя не провести операцию по устранению деформации суставов.

"У Германа выраженная деформация бедренных костей. Уже произошел перелом бедра, связанный именно с деформацией, и в дальнейшем такие переломы могут стать чаще. Это негативно сказывается на двигательном развитии детей, и может быть утерян навык самостоятельной ходьбы", — говорит врач-педиатр Елена Орлова.

Пятилетний Кирюша — настоящий спортсмен. Прекрасно плавает, обыгрывает сверстников в шахматы и ведет войну с болезнью. У него тоже несовершенный остеогенез. Но благодаря вам мальчик уже прошел необходимую терапию и операции. Кириллу установили телескопические штифты, которые будут удлиняться по мере роста ребенка. Пока самостоятельно он не ходит. Но врачи почти уверены, что в скором времени сделать это он сможет обязательно.

"Дорогие друзья, мы сердечно вас благодарим за ту помощь, которую вы нам оказали, благодарим Русфонд", — говорит отец Кирилла Новикова Иван Новиков.

– Мы сможем ходить. До свидания.

– Спасибо большое! Низкий поклон!

Шанс жить обычной жизнью и ходить, не боясь переломов от любого движения, есть и у Германа. Но для этого нужно собрать больше трех с половиной миллионов рублей. Таких денег у семьи нет.

"В период самоизоляции всем очень тяжело. Тяжело материально, тяжело психологически. Но я очень верю, очень надеюсь на вас, на вашу помощь", — говорит Виктория Науменко.

Помочь Герману можете и вы. Сделать это совсем нетрудно: нужно отправить СМС на номер 5542 со словом ВЕСТИ/VESTI. Стоимость сообщения — 100 рублей.

Текст:

"Вести-Москва"