Банк России поможет экономике дешевыми деньгами

28.04.2020, 16:25, Новости дня

Банк РФ продолжит и дальше снижать ставку, чтобы помочь экономике оправиться от кризиса. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая сегодня в ГосДуме заявила, что “для экономики важно будет получить поддержку, в том числе относительно дешевые деньги, прежде всего — после разморозки”.

Она также добавила, что регулятор может снижать ставку большими шагами.

Фактически приоритетом сейчас становится не инфляция, а восстановление экономики, и это признала сама глава регулятора.

Эльвира Набиуллина отметила, что в ЦБ принято решение перейти к стимулирующей денежно-кредитной политику.

Стоит сказать, что многие экономисты уже достаточно давно призывали Банк РФ возложить на себя задачу по обеспечению экономического роста, а не только финансовой стабильности.

Напомним, на прошедшем заседании Банк РФ снизил ключевую ставку на 0,5% и теперь она составляет 5,5%. Эльвира Набиуллина заявила, что решение об очередном снижении будет принято уже на ближайшем заседании.

Эксперты сходятся во мнении, что до конца года ставка может быть снижена еще на 1%, однако, вполне возможно, это консервативный сценарий.

Некоторые аналитики отмечают, что Минфину сейчас нужны дешевые деньги для финансирования дефицита бюджета, при том, что экспортные доходы от продажи сырья очень сильно упали.

Долговой рынок позитивно воспринял заявления главы ЦБ, доходности ОФЗ продолжили снижаться. По десятилетним бондам показатель вплотную приблизился к 6%.