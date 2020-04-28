Мнение: Это все про бабло: об истерике вокруг Регины Тодоренко

28.04.2020, 16:18, Разное

Мне сегодня со всех щелей показывают красивую барышню, в общем-то, явно в 29 лет богатую, аж с 8 млн подписчиками (да, да, завидовать будем) – то ли в Инстаграме, то ли в Однокласниках, хрен знает, короче. Ну, и типа, умные люди, пишут, что ее надо простить, глупые люди пишут, что ее надо распять, озабоченные люди пишут, что ее надо раз шесть, а Пепси просто тупо с Памперсами разрывают с ней контракт. А, еще журнал (смешно, да) Гламур отобрал у нее вроде бы свое же звание (еще раз смешно) – баба года.

А теперь объясняю – это все – про деньги.

Во-первых, красивая и гламурная барышня тупо забыла, кто она есть. И полезла говорить свое "я". Нет, я тоже лезу говорить свое "я", может я просто еще так не зазвездил, у меня-то нет 8 млн подписчиков. Но. Вот тут и выяснилось главное. Твое мнение нихрена не стоит, если вся твоя популярность зиджется на журнальчегах, а сам ты поднимаешь бабло от всяких Пепсей.

Потому что, во-вторых, честно сказать, чего-то там в ее словах я не нашел. Брякнула и брякнула, журнал "Гламур" это даже не журнал "Эксперт", не говоря про что-то еще более серьезное в научных кругах. Так, сборник сплетен и трусов – вот уж куда круче-то. Но – бабло, всегда сначала бабло. И вот, начался забег. Барышня побежала извиняться, потому что поняла, что бабло рушится, а на хайпе рекламщики побежали бабло отбирать – потому что это ХАЙП. Ибо вот мне как было похрену на т.н. "ценности" Пепси – так и будет. Но зато теперь вы знаете, что они у них ЕСТЬ! И даже есть – вот уж Господь офигевает – у Памперсов!

И, третье. Да всем плевать и на барышню Регину и на ее мнение. Бабло и хайп, хайп и бабло – вот он весь ваш шоубизнес. Ну и еще Никита из УСБЗДЕСЬ с той самой ориентацией.

А потому, когда типа жалеют барышню, мне правда тоже ее чуть жаль, надо помнить – страдать она будет не из-за "булинга" – что ей раньше гадостей не писали, а? А из-за бабла, как мне кажется. Ибо выразила она СВОЕ мнение, пускай может быть слишком витеавато.

Но вот именно ШОУБИЗНЕС – СВОЕ мнение и не прощает. А значит – см. пункт первый. Но самое веселое – теперь вы все знаете, как складывается т.н. мнение у т.н. звезд. Вот пример барышни Регины другим гламурным комментаторам – в качестве урока. И вот уж поверьте, этот урок они усвоят куда как круче, чем сумму квадратов катетов. Это доказала когда-то другая барышня, тоже очень красивая, жена, кажется, успешного футболиста.

Счастья вам.