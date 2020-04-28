Международные эксперты оценили поправки в Конституцию России

28.04.2020, 16:16, Новости дня

Внесение поправок в Конституцию показывает, что РФ не хочет идти по тому пути, по которому шла в 90-е годы, заявили международные эксперты. Они также отметили, что поправки усилят социальные гарантии, закрепят роль гражданского общества и сохранят национальный суверенитет.

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) провела круглый стол, в рамках которого политологи и правоведы из разных стран обсудили конституционную реформу в России, информирует РАПСИ.

«Независимый общественный мониторинг считает крайне важным взаимодействие с зарубежными экспертами, которое длится не первый год, мы активно приглашаем международных коллег вести мониторинг избирательных процессов в Российской Федерации и сами выезжаем в зарубежные страны», – сказал член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

По мнению политолога и научного директора Германо-Российского форума Александра Рара, принятие поправок к Конституции обусловлены исторической ситуацией.

«В коммунистическое время Конституции были «косметическими», в царской РФ Николай II не хотел воспринимать ее всерьез, ельцинская Конституция была слишком поспешной, она писалась в то время, когда еще шла борьба за власть, за будущую Россию. Мне кажется, что факт, что новую Конституцию нужно было принимать или исправлять старую – абсолютно правильный шаг», – отметил Рар.

Он добавил, что РФ в своей Конституции четко определила, что она не хочет идти по тому пути, по которому она шла в 90-е годы.

«Она выбрала другой путь – традиционный для себя. Религия, конечно, играет в российской Конституции совсем другую роль, чем на западе. Там улыбаются по поводу того, что Бог вернулся в Конституцию, а для россиян – это ориентир», – сказал политолог.

Профессор политологии Будапештского университета Ласло Кемени, в свою очередь, отметил, что в РФ произошел переход от «кровавой» Конституции к Конституции консолидации и гражданского общества.

«Я занимаюсь проблемами, происходящими в Советском Союзе и РФ с 1962 года. Это довольно длительный период, и я могу сказать, что изменения колоссальные. О нынешней Конституции можно сказать в историческом масштабе, что произошел переход от «кровавой» Конституции к консолидации. В 1993 году в Основном законе не присутствовало гражданское общество, это было навязывание сверху, поэтому те проблемы, которые возникали тогда, оставили свой отпечаток и на Конституции тоже», – подчеркнул Кемени.

По мнению латвийского правозащитника Эйнарса Граудиньша, конституционная реформа в РФ имеет три цели: укрепление государственности в новых реалиях, которые сегодня есть (суверенитет и интегрированность), прерогатива национального законодательства над нормами международного права и закрепление социальной гарантии граждан.

Немецкий политолог Рар также считает, что поправки усиливают социальную политику России.

«Мы сейчас переходим совсем в другую эпоху, я не знаю, какая жизнь будет после коронавируса, но она же будет совсем другой. Россия, может быть, здесь со своей Конституцией, усилением роли государства, социальной системы, бежит впереди поезда и показывает другим странам пример, как могут выглядеть новые правила игры в очень сложном и несправедливом мире, который может наступить», – сказал Рар.

Французский политолог, публицист и общественный деятель Дмитрий де Кошко положительно оценивает поправку о приоритете Конституции РФ над международными договорами.

«У нас уже было пять республиканских Конституций, притом что пятую с 1958 года меняли уже 24 раза. Последнее изменение было в 2008 году. Тогда же президент Франции Николя Саркози подписал Лиссабонский договор, несмотря на то что на референдуме французы проголосовали против (56%). Согласно документу, законы Евросоюза становятся важнее, чем внутренние. С этой точки зрения, я приветствую, что в российской Конституции (если граждане поддержат) будет преимущество внутренних законов над иностранными [международными]», – заключил эксперт.