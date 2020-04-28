Лавров ответил на заявления о «российской дезинформации» по коронавирусу

28.04.2020, 16:16, Новости дня

Заявления со стороны Евросоюза о дезинформации по поводу коронавируса, которую якобы распространяет РФ и Китай, не подкрепляются фактами, сообщил глава МИДа Сергей Лавров по итогам неформального заседания Совета министров иностранных дел БРИКС в формате видеоконференции.

«Что касается заявлений европейской внешнеполитической службы, заявлений именно такого толка о дезинформации, которая якобы распространяется нашими странами по поводу всего, что происходит с коронавирусом, даже комментировать это не вполне корректно, потому что ни единого факта, который бы подтверждал такие утверждения, нам предъявлено не было», – приводит слова министра ТАСС.

Ранее Лавров объяснил, почему страны ЕС не обращаются к РФ за помощью в борьбе с коронавирусом.