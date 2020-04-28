В США пациентов с COVID-19 пробуют лечить женскими половыми гормонами

28.04.2020, 16:15, Разное

С момента первой вспышки SARS-CoV-2 в Ухане исследователи со всего мира пытаются ответить на вопрос: почему мужчины более уязвимы к коронавирусу, чем женщины? Китайские медики предположили, что высокий процент тяжелых случаев и смертей среди пациентов мужского пола связано с тем, что в этой стране мужчины курят значительно чаще, чем женщины. Однако похожая картина наблюдается и в других странах, где соотношение курящих мужчин и женщин совсем другое.

«Существует огромная разница в количестве мужчин и женщин в отделении интенсивной терапии. Мужчины чувствуют себя гораздо хуже», – заявила Сара Гандехари, пульмонолог клиники Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. По ее словам, 75% пациентов, подключенных к ИВЛ — это мужчины.

Ученые задумались о влиянии женских половых гормонов на устойчивость организма к коронавирусу. Замечено, что беременные женщины, которые имеют ослабленный иммунитет и при этом повышенный уровень эстрогена и прогестерона, в основном переносят COVID-19 в легкой форме.

Проверить гипотезу первыми рискнули врачи из Медицинской школы Возрождения в Университете Стоуни-Брук (Нью-Йорк). На прошлой неделе медики начали давать пациентам с коронавирусом эстроген, чтобы укрепить их иммунную систему. В исследовании задействованы 110 пациентов с подтвержденные или вероятным диагнозом, которые обращаются в отделение неотложной помощи с с характерными для COVID-19 симптомами, но пока не нуждаются в интубации. Примечательно, что в эксперименте участвуют не только мужчины, но и женщины в возрасте от 55 лет, так как уровень эстрогена снижается с наступлением менопаузы. Половина участников будет в течение недели носить пластырь с эстрадиолом, другие пациенты войдут в контрольную группу для сравнения результатов.

Через неделю похожее исследование стартует в клинике Седарс-Синай, но там медики делают ставку на прогестерон -— женский гормон, который обладает противовоспалительными свойствами и потенциально может предотвращать цитокиновый шторм, а также уменьшить вероятность острого респираторного дисстресс-синдрома. В исследовании будут участвовать только мужчины — 40 пациентов, у которых заболевание протекает в легкой форме. Добровольцы будут получать две инъекции прогестерона в день в течение пяти суток.

Считается, что оба гормона безопасны, если их принимать непродолжительное время. Однако участников уже предупредили о возможных побочных эффектах — у мужчин могут появиться болезненные ощущения в молочных железах и приливы.

Исследователи на двух побережьях будут наблюдать, улучшается ли состояние пациентов после приема гормонов, меняются ли их потребности в кислороде, требуется ли им искусственная вентиляция легких. Полученные результаты будут сравниваться с результатами из контрольных групп.

По словам медиков, на то, чтобы оценить эффективность женских половых гормонов в лечении COVID-19, им потребуется несколько месяцев. Однако некоторые эксперты, которые изучают иммунные различия между полами, считают, что эстроген и прогестерон вряд ли могут стать «волшебной таблеткой» от коронавируса. По статистике даже пожилые женщины, у которых уже фактически не вырабатывается эстроген, всё равно умирают от коронавируса реже, чем их сверстники мужского пола, а значит, дело не в нём.

«Эстроген обладает иммуномодулирующими свойствами, это правда. Но если женщины гораздо чаще выздоравливают от коронавируса даже в 93 года, я сомневаюсь, что дело в гормонах», – заявила профессор Сабра Кляйн из Университета Джона Хопкинса.