В условиях кризиса наука работает над важнейшей технологией тысячелетия

28.04.2020, 16:09, Разное

Сложнейшая экономическая ситуация в мире продолжает усугубляться с пугающей скоростью. Вливание странами многомиллиардных субсидий за счёт включения «печатающего станка» и повышения государственной задолженности неотвратимо приведёт к усилению инфляции. Вложения в американские трежерис становится бесперспективными, более того, обеспокоенность нестабильным состоянием американской экономики и огромный долг уже ставит вопрос о необходимости избавления от таких бумаг. Однако одно дело избавиться от 100 млрд. долл, как это сделала дальновидно Россия, но совершенно другое дело – избавиться от триллионных долгов США перед другими странами, долг США только Китаю и Японии составляет порядка 2.2 триллиона долларов.

Конечно, ситуации дефолта США не допустит, скорее всего будут просто напечатаны ничем необеспеченные доллары, которые не смогут придать стабильности ситуации, а более того, углубят кризис. Уже сейчас раздаются голоса чиновников различных стран о необходимости проведении расследования причин появления коронавируса covid-19, и ставится вопрос компенсации гигантских, на сегодняшний день еще не обозримых до конца потерь, связанных с распространением эпидемии – поэтому вложения Китая в госдолг США находятся в зоне риска. Ситуация усугубляется нарастающей безработицей по всему миру, но основную опасность для мировой финансовой системы представляет собой США. «Я никогда не думал, что когда-либо в своей жизни увижу такие цифры», — заявляет Bloomberg экономист Pictet Wealth Management Томас Костерг. Вполне вероятно, что безработица в США достигнет 20%, что в два раза выше, чем в предыдущую рецессию 2008–2009 годов. Согласно прогнозу ООН, опубликованному в апреле 2020 года, в мире могут потерять свою работу около 195 миллионов человек.

Во всех странах власти сейчас озабочены растущим уровнем безработицы. Правительство РФ финансово поддерживает в основном те компании, которые не увольняют своих сотрудников. Поэтому можно с уверенностью сказать уже сейчас, что проблема обеспечения занятости населения будет являться ключевой в контексте других проблем, связанных с борьбой с короновирусом и его последствиями, а для этого всему миру нужно наконец-то прекратить делать ставку на закупку широкой номенклатуры товаров в Китае и развивать национальный бизнес: открывать промышленные предприятия в своих странах и, таким образом, предоставлять рабочие места собственному населению. Можно назвать это национальным эгоизмом, но власти должны в первую очередь думать о своих гражданах, а не о благополучии стран, которые лишают их рабочих мест. Причём необходимо предлагать налоговые льготы для бизнеса, который строит новые предприятия в регионах и законодательно обязать компании вставать на налоговый учёт в местах, где они осуществляют свою производственную деятельность.

Палитра вопросов, поднимаемых эпидемией коронавируса широка. Своим мнением о новой жизни «с коронавирусом» мы попросили поделиться немецкого предпринимателя, CEO Neutrino Energy Group, создавшей технологию преобразования невидимого спектра космического излучения в постоянный ток, господина Хольгера Шубарта.



Holger Thorsten Schubart, CEO Neutrino Energy Group

Фотограф Максим Новиков



Г-н Шубарт, как Вы можете оценить мир во время и каким видите его после коронавируса?

Мы в ожидании, что мировая медицинская наука сможет с кратчайшие сроки изобрести лекарство и вакцину против коронавируса, в противном случае мир обречён надолго ходить в масках и отказаться от посещений многолюдных мест. Но и не только это: жизнь с коронавирусом тяжело затрагивает все аспекты нашей жизни. Экономический кризис уже сейчас «сотрясает» не только небольшие компании, гастрономию, но и настоящих индустриальных гигантов, как DAILMLER, LUFTHANSA, Boing, Airbus SE и перечислять можно долго. Длительные запреты на проведение массовых мероприятий, концертов, спортивных мероприятий означает, что на фоне экономической рецессии и опасности заражения начнет умирать национальная культура: творческим людям нужен зритель, живой и эмоциональный, а не в режиме онлайн, без зрителя культура будет деградировать. Если смотреть глобально – все мы знаем, что экономика стран с тёплым климатом очень сильно зависит от туризма, не будет туристов – эта отрасль умрёт, а миллионы людей, обслуживающих туристическую отрасль, лишатся работы и возможности содержать свои семьи – а это уже почва для массовых недовольств вплоть до общественных беспорядков. Очень наглядным является пример РФ в 90-е годы, когда народ обнищал в одночасье. По различным данным население РФ за несколько лет сократилось на 10 млн., а сколько молодых людей погибло в криминальных разборках. Не хочется даже представлять себе, что подобная ситуация может возникнуть не в одной отдельной стране, а приобретёт массовый характер. Я хочу быть оптимистом, но реальная ситуация в мире действительно не дает повода для радости,

Г-н Шубарт, но самое лёгкое – это говорить о проблеме, этим занимаются сейчас практически все – но что можно реально сделать для того, чтобы ситуация в мире не вышла из под контроля?

Мир должен сохранить и стабилизировать свою финансовую систему, т.к. в противном случае экономику ожидает полный крах. Если даже сильно обесценится доллар, то международная система расчётов сильно пострадает. Это может привести к глобальному коллапсу, т.к. другой равнозначной международной валюты в мире не существует, поэтому необходимо укреплять роль евро в международных расчётах.

Также нужно учитывать, что даже ослабление мер карантина может не оказать ожидаемого усиления покупательской активности населения, т.к. многие не уверены, что смогут сохранить работу или уже потеряли ее. Например, в Германии дилерские автомобильные центры работают уже больше недели, а интерес населения к покупке новых машин стремится к нулю.

А как Ваш бизнес, как Вы планируете пережить эти трудные времена?

На нас текущая ситуация так же налагает свои ограничения, но в отличие от других отраслей экономики, не критичные. Мы закончили ещё до введения карантина все работы по отработке Neutrinovoltaic технологии. Для читателей поясню, что это технология получения постоянного электрического тока под воздействием разнообразных электромагнитных излучений природного и искусственного характера, включая воздействие высокоэнергетических космических частиц невидимого спектра излучения, в первую очередь космических нейтрино. Конечно, в связи с мерами карантина во всех странах и закрытием границ мы перевели наших ученых на удаленный режим работы, так как многие из них находятся в группе риска из-за возраста. Большим неудобством для меня является тот факт, что я не могу лично встречаться с нашими партнёрами для ведения переговоров о внедрении нашего изобретения, все переговоры происходят сейчас в режиме видео – конференций. Но хочу отметить при этом, что интерес к нашей разработке еще более усилился, и мы сделали уже очень важные и решающие шаги для скорейшего выведения нашей технологии на рынок. А личные встречи и переговоры мы вынуждены перенести до снятия всех ограничений. Это неприятно, но ничего критического для нас это не представляет.

Необходимо понимать, что экологические проблемы никуда не исчезли и не решаются сами по себе, просто в текущей ситуации они несколько отодвинулись на задний план. Мир наконец-то пришел к осознанию необходимости отказа от ископаемого топлива, и созданная нами технология, как считают не только её создатели, но многочисленные акционеры и партнёры, является одной из ключевых для реформирования системы электрогенерации на пути к полному прекращению выбросов СО2 в атмосферу. Представьте себе, что все электроприборы нашего повседневного использования имеют встроенный генератор постоянного тока, который позволяет обеспечить устойчивую работу вашего гаджета, компьютера, телевизора, электроприборов, освещения и другой техники. Вашему электромобилю не нужно подключаться к общей сети электроснабжения для зарядки аккумулятора, потому его зарядка будет происходить от нашего нейтринного источника тока Neutrino Inside 24 часа в сутки, днем и ночью независимо от погоды и сезона.

Вы всё еще думаете, что это фантастика? Результаты смогут убедить даже самых критичных скептиков. Наша компания работает несмотря на эпидемию и экономический кризис и прилагает все возможные усилия для того, чтобы самые смелые мечтания стали реальностью, чтобы жизнь человека и его образ жизни был комфортным и независимым.

Когда такие позитивные и убежденные профессионалы обеспокоены будущим Планеты, а не решением личных экономических проблем, и предпринимают ежедневно реальные шаги и действия для нашего с Вами комфорта и для здорового, экологичного будущего поколений, хочется верить, что у мира есть все шансы победить и эпидемию вируса и выстоять в условиях экономического кризиса.