Главврач одной из больниц Подмосковья скончался на рабочем месте

28.04.2020, 16:09, Разное

Появилась информация о том, что в Московской области скончался главврач Дрезненской городской больницы. По предварительным данным медицинский работник ушёл из жизни из-за проблем с сердцем.

Уроженец Брянской области получил профильный диплом в Куйбышевском медицинском институте. После обучения он долгое время работал анестезиологом-реаниматологом, а после занял руководящую должность в Дрезненской городской больнице. На этом посту 58-летний специалист работал и в нынешних условиях эпидемии коронавируса. Выполняя свои профессиональные обязанности, главврач 27 апреля провёл рабочее совещание с коллегами, после чего удалился в свой кабинет. Когда за медиком прибыл его сын, намереваясь доставить его на личном транспорте домой, обнаружил отца, не подающего признаков жизни. Это произошло около семи часов вечера. Мужчина сразу же обратился за помощью, но сотрудники медучреждения не сумели собственными силами реанимировать начальника. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи также не смогла привести главврача в чувство. Медикам оставалось констатировать смерть коллеги.

В настоящий момент причина смерти официально не названа, но высока вероятность, что врач скончался из-за проблем с сердцем. Незадолго до кончины, он жаловался на высокое кровяное давление. Версия смерти из-за заражения COVID-19 исключается, поскольку недавно медик сдал тест на коронавирус, и результат оказался отрицательным.