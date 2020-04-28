 

В Подмосковье на тушении пожара задействованы военные вертолеты

28.04.2020, 16:09, Разное

На территории Московской области возник пожар из-за загоревшихся поддонов. Инцидент произошел в поселке Знамя Октября.
В населенном пункте Новомосковского административного округа пылает здание из кирпича, на которое пламя перешло от горящих поддонов. Для ликвидации воспламенения были задействованы военные вертолеты Ка-32а столичного авиационного центра, оснащенные водосливной специальной аппаратурой. Данная техника позволяет пилотам сбрасывать на огонь до пяти тонн огнегасящей жидкости за один раз.

О вероятных потерпевших информации нет. В общей сложности в операции по тушению пожара принимают участие 23 единицы спецоборудования.



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