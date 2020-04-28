Минфин запланировал аукцион по размещению ОФЗ

28.04.2020, 16:08, Новости дня

Минфин в среду планирует провести аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) с погашением в 2027 и 2023 годах.

На аукционе планируется реализовать облигации выпуска 26232 с погашением 6 октября 2027 года и ОФЗ-ПД выпуска 25084 с погашением 4 октября 2023 года, передает ТАСС со ссылкой на документы ведомства.

Объем удовлетворения заявок на аукционах планируется определять исходя из спроса, размера запрашиваемой премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, пояснили в Минфине.

Напомним, в марте проведение аукционов по ОФЗ приостанавливалось до стабилизации рыночной ситуации.