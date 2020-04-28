ФСИН назвала число инфицированных коронавирусом сотрудников и заключенных

28.04.2020, 16:08, Новости дня

Свыше 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заразились коронавирусом, завили в ведомстве.

«По состоянию на 28 апреля в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы проведено 18 728 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных зафиксировано 40 случаев коронавируса, отметили во ФСИН. Среди них нет пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме, подчеркнули в ведомстве.

В марте ФСИН временно запретила свидания с заключенными в СИЗО и колониях в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.