Отбеливатель против COVID-19: в США участились случаи отравления бытовой химией

28.04.2020, 15:54, Новости дня

Рекомендации по профилактике заражения коронавирусом озвучены экспертным сообществом неоднократно: мыть руки, не трогать лицо, дезинфицировать поверхности и, по возможности, оставаться дома. Однако всеобщая напряженность способствовала распространению мифов о COVID-19. Среди них своей не сколько бесполезностью, сколько реальной опасностью для здоровья можно выделить миф о профилактических свойствах дезинфицирующих средств, принимаемых внутрь организма.

⁣​Рост числа отравлений

С января по март 2020 года Центры по контролю и профилактике заболеваний в США зафиксировали 45 550 случаев отравления чистящими и дезинфицирующими средствами, что на 20% больше, чем показатель прошлого года. При этом наибольший рост отмечен среди случаев отравления отбеливателями, безспиртовыми антисептиками и обеззараживающими гелями для рук.

Хотя непосредственная связь между употреблением химических средств и попытками людей оградиться от коронавируса не доказана, широко распространено мнение, что эта связь вполне вероятна.

Пить, нюхать и делать инъекции из моющих средств опасно для жизни!

Нгози Эзике, министр здравоохранения Иллинойса

О подобных случаях, к примеру, сообщают власти штата Иллинойс. Газета Chicago Tribune цитирует слова доктора Нгози Эзике, главы Министерства здравоохранения штата, которая заявила о “значительном росте” сообщений об отравлении бытовой химии. В качестве примера Эзике рассказала о жителе Иллинойса, который смешал отбеливатель и ополаскиватель для рта в целях борьбы с коронавирусом.

При этом, как отмечает NPR, наибольший всплеск неправильного использования бытовой химии был отмечен после пресс-конференции рабочей группы по борьбе с коронавирусом, на которой выступил Дональд Трамп 23 апреля.

⁣Инъекции бытовой химией

В ходе пресс-конференции 23 апреля глава отдела научных исследований в Министерстве внутренней безопасности США Уильям Брайан упомянул, что отбеливатель и спирт способны уничтожать коронавирус на поверхностях. Президент Дональд Трамп продолжил мысль Брайана, однако в весьма необычном ключе: он предположил, что вирус можно победить в том числе при помощи инъекций или других способов введений в организм дезинфицирующих средств.

Чуть позже пресс-служба Белого дома распространила заявление, указав, что слова президента были вырваны из контекста, и что Трамп всегда рекомендует консультироваться с медиками.

Власти Нью-Йорка сообщили, что в течение 18 часов после пресс-конференции в городе зарегистрировано 30 обращений, связанных с отравлением бытовой химией.

На следующий день журналисты попросили прокомментировать главу Белого дома его заявление. Трамп сообщил, что его слова стоит воспринимать как "вопрос с сарказмом, обращенный к группе враждебно настроенных людей, в частности, к фейковым СМИ".

В соцсетях стало популярным видео, на котором Дебора Биркс, присутствовавшая на пресс-конференции, не скрывает своего удивления от заявления Трампа.

⁣«Не усугубляйте и так плохую ситуацию»

Сотрудники медицинских учреждений, органов здравоохранения и профильных ведомств, а также политики и общественные деятели принялись спешно опровергать слова президента США.

Власти штата Вашингтон предупредили о недопустимости употребления в пищу капсул со стиральным порошком или инъекций любого рода дезинфицирующего средства. «Просто не усугубляйте и так плохую ситуацию», – отмечается в заявлении властей штата.

Сотрудники Гарвардского университета напомнили, что инъекции отбеливателем приведут к гемолизу (разрушению эритроцитов крови) и повреждению печени, а многие дезинфицирующие средства способны вызвать ожог слизистой желудка.

Не остался в стороне и, вероятнее всего, главный соперник Дональда Трампа на предстоящих выборах. Бывший вице-президент США и единственный кандидат Демократической партии Джо Байден опубликовал твит: «Не могу поверить, что мне приходится это говорить, но, пожалуйста, не пейте отбеливатель».

Представители экспертного сообщества призывают граждан к осторожному обращению с бытовой химией, напоминая, что чистящие и дезинфицирующие средства опасны при попадании внутрь организма.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) также подчеркивает: нет свидетельств тому, что коронавирус может передаваться с едой. Специалисты ведомства уточняют, что в качестве предосторожности можно протереть упаковку продуктов (в том числе консервные банки) дезинфицирующими средствами, а фрукты и овощи необходимо тщательно промывать под проточной водой.