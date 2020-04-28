 

В Салехарде пьяный муж чуть не зарезал кухонным ножом жену на глазах у детей

28.04.2020, 15:53, Разное

Молодого жителя Салехарда подозревают в покушении на убийство собственной супруги. Кровавый инцидент в их семье произошел в конце прошедшей недели.
В вечернее время супруги принимали гостей. Ночью, когда те отправились домой, между мужем и женой по причине незначительного повода возник скандал. Мужчина несколько раз ударил спутницу жизни, и та ушла в комнату к детям. Глава семейства, в свою очередь, принялся разделывать рыбу. Почувствовав недосказанность, он пришел к жене для последующего выяснения отношений. Женщина лежала на диване с дочерью и сыном, она, по словам подозреваемого, начала кричать на него и отталкивать ногами. Житель Салехарда разозлившись, четыре раза ударил ее кухонным ножом в бок.

Оперативная госпитализация спасла жизнь женщине. Она позвонила в полицейский участок, заявив, что супруг агрессивен и пьян. Явившиеся сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире пострадавшую с колото-резанными повреждениями, которые нанес ей муж. Женщину доставили в больницу, где ей предоставили всю необходимую врачебную помощь. Согласно последней информации, она ныне находится в отделении реанимации. Подозреваемого взяли под стражу, он уже сознался в содеянном. В местном отдел СК РФ по факту произошедшего случая открыли уголовное дело. По данным его сотрудников, прежде задержанный уже был осужден.



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