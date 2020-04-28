Запланирована очная встреча глав МИД БРИКС

28.04.2020, 15:53, Новости дня

На данный момент сроки проведения очной встречи глав МИД стран БРИКС в июне пока сохраняются, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Только что состоялась очень содержательная, конкретная видеоконференция министров иностранных дел стран-участниц БРИКС, она состоялась по инициативе РФ. Мы являемся в этом году председателями в БРИКС», – сказал глава МИДа на пресс-конференции по итогам неформального СМИД БРИКС в формате видеоконференции, информирует ТАСС.

Лавров отметил, что в условиях отмены многих мероприятий на фоне пандемии, страны БРИКС решили провести внеочередное заседание и оценить, какой вклад в международные усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией могут внести.

«Эта видеоконференция не отменяет основного полноценного заседания совета министров иностранных дел пятерки, которое запланировано на июнь, пока мы эти сроки сохраняем, но, разумеется, будем их корректировать при необходимости, если того потребует эпидемиологическая ситуация», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента Песков ответил на вопрос о дате саммита «пятерки» СБ ООН.