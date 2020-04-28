Разработчики из России создали фильтр для Zoom и Skype, имитирующий внешность любого человека

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28.04.2020, 15:53, Разное

Разработчики из РФ представили новый фильтр для Zoom и Skype, позволяющий при видеоконференции использовать внешность любого человека. Для создания 3D-модели пользователю приложения нужно всего лишь загрузить фотографию личности.
В настоящий момент фильтр Avatarify набирает всё больше популярности в Сети. За непродолжительный период его скачали и установили уже 10 тысяч человек. Распространению новинки также способствует отсутствие необходимости платить за использование технологии.

Создали фильтр два программиста из России. Первый – Карим Искаков, является сотрудников Сколковского института науки и техники, а второй – Али Алиев, независимый специалист, который стоит у истоков разработки. Недавно он наткнулся на программный код, работающий на основе нейронной сети. Приложив дополнительные усилия, специалист смог научить её преобразовывать статическое изображение в анимированный аватар. Общаясь со своим коллегой, он опробовал её, загрузив внешность спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Это очень понравилось собеседнику, и тот предложил развить приложение, сделав его более функциональным. В итоге, применив ещё одну нейросеть, они добавили в Avatarify возможность использовать не только внешний вид по фотографии, но и генерировать несуществующих людей.

Программисты отмечают, это может использоваться в различных случаях. В первую очередь, когда человек не желает раскрывать свою внешность собеседнику, особенно в тематических группах. Кроме того, иногда люди не успевают привести себя в порядок, не побрившись или не расчесавшись, не сделав макияж. В таком случае фильтр окажется очень полезным. Наконец, можно воспользоваться программой для и создания комических роликов.

При этом разработчики из РФ не видят в этой новинке нарушения этики. Они подчёркивают, сейчас фильтров для создания дипфейковых видео уже немало, а потому пользователям Сети давно пора понять, что любая анимация может оказаться нереальной. В этом не нужно рассматривать попытку обмануть собеседника. Например, многие люди уже овладели фотошопом и публикуют в своих социальных сетях якобы совместные снимки со знаменитыми личностями. Все к этому относятся с пониманием, а потому фильтр для Zoom и Skype также станет привычным. Тем не менее, Карим Искаков и Али Алиев подчёркивают, в правительстве разных стран должны будут разработать механизм использования подобных приложений, чтобы не допустить мошенничества.



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