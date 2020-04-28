США провели разведывательные полеты из-за слухов о Ким Чен Ыне

28.04.2020, 15:48, Новости дня

В минувший понедельник американо-южнокорейские силы поднимали в воздух разведывательную авиацию, сообщило издание «Чосон ильбо».

Источника информации газета не называет, однако утверждает, что полеты якобы в общей сложности выполняли шесть разведывательных самолетов, в том числе три американских RC-13, а также один E-8C J-STARS и один EO-5C, информирует РИА «Новости».

Издание также публикует снимок, на котором, как утверждает, изображен высотный самолет-разведчик U-2, возвращающийся на базу ВВС США в Осане во второй половине дня 27 апреля.

Газета пишет, что разведывательная авиация стала особенно регулярно использоваться с конца 2019 года. Однако при последнем вылете было поднято больше самолетов, чем раньше.

Ранее это же издание утверждало, что американские самолеты разведки совершали полеты в районе Корейского полуострова не менее 12 раз с начала года. Половина из них пришлась на апрель.

Напомним, в мировых СМИ ранее появились утверждения о якобы смерти Ким Чен Ына. Ряд изданий сообщали о серьезных проблемах со здоровьем у лидера КНДР. В Пхеньяне подчеркивали, что эта информация является ложной и злонамеренной, а СМИ КНДР выпустили сообщения, что северокорейский лидер работает с документами.

Газета ВЗГЛЯД анализировала слухи о кончине Ким Чен Ына, а также писала о том, что его преемницей может стать женщина.