Лавров ответил на обвинения в адрес РФ про «подготовку отравлений» в Чехии

28.04.2020, 15:48, Новости дня

Сообщения чешской прессы о якобы организации Россией отравления в Чехии не имеют доказательств, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Сейчас вот нас обвиняют, что мы кого-то там пытаемся в Чешской республике отравить. Неким веществом, которое в чемодане кто-то привез и об этом известно органам соответствующим Чешской республики. Но почему-то этот чемодан никто никому не предъявляет», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Напомним, в чешском еженедельнике Respekt появилась информация о том, что российская сторона якобы готовит покушения на пражских политиков, российское посольство в Праге опровергло эти данные.