Актер Егор Бероев присоединился к акции «Подари искусство онлайн»

28.04.2020, 15:48, Новости дня

Актер Егор Бероев выступил в рамках еженедельных онлайн-концертов для пациентов, родителей и персонала детских хосписов «Подари искусство онлайн».

Бероев в ходе прямого эфира в YouTube поделился со зрителями воспоминаниями о детстве и ответил на вопросы.

Организатором проекта выступил Детский музыкальный театр юного актера при поддержке Общественной палаты России.

«Наш социальный проект «Подари искусство онлайн» направлен на поддержку пациентов детских хосписов, их родителей и персонала этих учреждений. Просим всех вас поддержать проект, распространив эту информацию. Ждем всех детей, родителей на YouTube-канале театра – будет интересно», – призвали в театре.

Егор Бероев известен своей благотворительной деятельностью. Вместе с актрисой Ксенией Алферовой в 2012 году они основали благотворительный фонд поддержки детей с особенностями развития «Я есть!». Его задача – сделать так, чтобы дети с синдромом Дауна и другими особенностями развития чувствовали себя своими в любом обществе.