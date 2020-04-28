Хороший, плохой, злой: почему Эд Ширан снова лучше всех, а Викторию Бекхэм возненавидела вся Великобритания

28.04.2020, 15:42, Разное

Пандемия коронавируса – в самом разгаре. Страдают от инфекции не только люди, но и бизнес, на который наложил ограничения карантин, принятый во многих странах. Бары, рестораны, магазины, кинотеатры и театры разоряются из-за невозможности принимать людей и как следствие зарабатывать деньги, платить аренду и зарплаты сотрудникам. Со сложностями столкнулись не только частные предприниматели, но и крупные корпорации. Помощь бизнесу сейчас начинает оказывать государство. Так, правительство Великобритании выделило 30 миллиардов фунтов стерлингов в качестве антрикризисной меры в связи с пандемией. Они готовы выплачивать до 80% от зарплат (но не более 2,5 тысяч фунтов стерлингов) тем, кто не может работать. Об этом на прошлой неделе заявил министр финансов Риши Сунак.

Как оказалось, воспользоваться предложением решила дизайнер и владелец именного бренда одежды Виктория Бекхэм. Сначала она отправила 30 своих сотрудников в принудительный неоплачиваемый отпуск, сообщив им, что в таком состоянии они проведут как минимум 2 месяца. А следом запросила государственную поддержку, чтобы компенсировать сотрудникам зарплаты. Forbes подсчитал, что на поддержку бренда Бекхэм государству нужно выделять до 75 тысяч фунтов стерлингов в месяц. В соцсетях тут же разразился скандал: состояние Виктории и ее супруга Дэвида Бекхэма оценивается в 335 миллионов фунтов стерлингов и уж кто-кто, а они в господдержке не нуждаются!

Показ Victoria Beckham сезона осень-зима 2020/21

На этом фоне все в тех же соцсетях стали яростно поддерживать другого состоятельного британца, который взял ответственность за свой бизнес на себя. Так, Эд Ширан сообщил, что не собирается отправлять ни одного из 10 сотрудников своего закрытого на карантин лондонского паба Bertie Blossoms в неоплачиваемый отпуск. Более того, все издержки и счета он будет оплачивать лично из своего кармана. К слову, состояние Эда в два раза “скромнее” четы Бекхэмов и насчитывает 170 миллионов фунтов стерлингов.

Бизнес принадлежит Эду и Стюарту Кэмпу. Владельцы решили, что они не будут просить никакой поддержки от государства: ни займов, ни грантов, ни послаблений в виде возможности отпустить команду в неоплачиваемый отпуск – ничего такого,

– объяснил The Sun позицию Эда его представитель.

Бар Bertie Blossoms был открыт в сентябре 2019 года и еще не успел выйти даже в ноль. Как и бренд Виктории, который, впрочем, выпускает коллекции с 2008 года. Из-за скандала Бекхэм пока решила залечь на дно и старается не публиковать ничего в своих личных аккаунтах.

Бар Bertie Blossoms