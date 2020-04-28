Американские музыканты по-русски спели «Три танкиста»

28.04.2020, 15:30, Новости дня

Музыканты хора Шиллеровского института исполнили песню «Три танкиста» в режиме самоизоляции.

Выступление приурочено к 75-летию годовщины встречи советских и американских солдат на Эльбе, передает RT.

Музыканты исполнили композицию на русском языке.

На минувшей неделе мужской хор Dustyesky из Австралии исполнил советскую военную песню «На поле танки грохотали» по видеосвязи.

Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп сделали совместное заявление по случаю 75-летия встречи на Эльбе. Лидеры стран отметили, что «дух Эльбы» является примером того, как РФ и США могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что совместное заявление президентов – это сигнал, что страны могут объединиться ради общих целей.