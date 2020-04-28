 

«Резко стало плохо»: Рязанова впервые поделилась подробностями смерти сына

28.04.2020, 15:30, Разное

Раиса Рязанова в студии «Судьбы человека» впервые озвучила подробности смерти своего единственного сына Данилы Перова. Актер, практически ничем не болевший, скоропостижно скончался в 51-летнем возрасте.
Единственным заболеванием, сопровождавшим жизнь сына Рязановой, являлась астма. Трагедия в семье известной актрисы произошла 22 января текущего года. Накануне мать и сын созвонились, обсудили свои дела, поинтересовались самочувствием друг друга. В тот день Перов уверял родительницу, что все у него в норме. О событиях трагической ночи актрисе пояснила невестка. Сыну Рязановой внезапно стало холодно, а затем он захрипел. Супруга Перова, увидев стеклянные глаза мужа, поняла, с ним происходит что-то неладное, и вызвала скорую. Медики прибыли через 7 минут, но лишь констатировали смерть – у актера оторвался тромб.

Внезапный уход из жизни Перова стал шоком как для родственников, так и для коллег из театра «Содружества актеров Таганки», где он служил 25 лет. Мать до сих пор не может поверить в случившееся и часто испытывает такую тоску, которую «объяснить сложно». Рязанова надеется, что боль утраты со временем немного притупится, и ей станет легче.



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