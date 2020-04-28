 

В США призвали соблюдать социальную дистанцию для домашних животных

28.04.2020, 15:30, Новости дня

Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний США рассказали об эффективных мерах профилактики для животных в период пандемии коронавируса.

По словам ученых, меры предосторожности, которые соблюдают сегодня жители всего мира в рамках режима самоизоляции, эффективны и для домашних животных. Специалисты отметили, что действенным способом защиты от заражения может стать социальная дистанция, передает РИА «Новости». 

Эксперты рекомендуют ограничить контакты домашних питомцев с другими животными на улице и призывает по возможности содержать кошек дома. 

В свою очередь собак рекомендуют выгуливать на поводке на расстоянии не менее двух метров от других животных и людей. Власти также рекомендуют избегать парков для выгула собак или общественных мест, где собираются люди с питомцами.

По данным центра, большая часть из небольшого количества животных с коронавирусом, предположительно, заразились от контакта с инфицированным человеком. При этом риск распространения вируса от животных к человеку считается низким.

«В настоящий момент нет доказательств, что животные играют важную роль в распространении вируса, вызывающего COVID-19», – говорится в рекомендациях центра.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россельхознадзор начнет тестирование собак и кошек на коронавирус, вызвавший глобальную пандемию.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Украинские пограничники задержали нарушителей карантина, пытавшихся выехать в Россию

17.04 / Назван общий объем помощи российским предприятиям и организациям

23.04 / Минюст признал нежелательной американскую НКО Project Harmony

08.04 / США заблокировали помощь МВФ Ирану для борьбы с коронавирусом

28.03 / Китай перенял у России тактику информационной войны с Западом

17.04 / “Не будьте наивными”. Макрон призвал не идеализировать методы борьбы Китая с коронавирусом

30.03 / Британский принц Чарльз вылечился от коронавируса

16.04 / Доктор Мясников: ИВЛ – это скальпель, им можно спасти жизнь, а можно перерезать больному горло

31.03 / Воронеж готовится отпраздновать 75-летие Победы

03.04 / В России выписали уже около двух десятков штрафов за нарушение режима самоизоляции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска