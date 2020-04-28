 

Названа стоимость «карманного» игрового ноутбука GPD Win Max

28.04.2020, 15:30, Разное

На рынок выходит компактный геймерский ноутбук GPD Win Max с операционной системой Windows 10. В Китае за него продавцы будут просить от 705 американских долларов.
«Карманный» игровой ноутбук получил от разработчиков HD-дисплей на восемь дюймов, процессор Core i5-1035G7, 16 Гб оперативной и 512 Гб собственной памяти. Невысокое разрешение дисплея и довольно производительное интегрированное видеоядро даст возможность пользователям оценить такие игровые проекты, как Red Dead Redemption 2 и Sekiro, а легендарная CS:GO «потянет» даже 150 к/с и больше. Размеры нового устройства составляют 207 x 145 x 26 мм, вес – 790 граммов.

Согласно данным информаторов, на ноутбук GPD Win Max можно сделать предзаказ с 18 мая по цене 780 американских долларов. Между тем, стоит сказать, это стоимость в рамках краудфандинговой фирмы, поэтому в магазинах за гаджет станут просить больше. На территории КНР GPD Win Max в рамках краудфандинга оценивается в не менее 705 долларов.



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