Дума ускорит работу над приоритетными для ЦБ законопроектами

28.04.2020, 15:25, Разное

На 12 мая намечено пленарное заседание нижней палаты, напомнил Володин. За оставшиеся две недели было бы правильно подготовить озвученные ЦБ законодательные инициативы, отметил спикер.

Депутаты ускорят работы над законопроектами, расширяющими список доступных через биометрию операций, упрощающими оказание банками дистанционных услуг. Также парламентариям предстоит оперативно проработать инициативы по поддержке граждан и бизнеса, по борьбе с кибермошенниками, о разрешении приобретать ОСАГО без техосмотра и развитии системы страхования вкладов.

Поднятые руководством Центробанка темы нужно рассмотреть в приоритетном порядке и обсудить с представителями делового и экспертного сообществ, указал Володин. “В основе лежит желание сделать банковскую систему еще более эффективной, стабильной”, – подчеркнул спикер Госдумы.

Для оперативной проработки законопроектов будет создана рабочая группа. Ее возглавит вице-спикер нижней палаты Алексей Гордеев.

Напомним, что в условиях распространения коронавирусной инфекции часть работы парламентариев переведена в онлайн-формат. Так, 22 апреля руководство нижней палаты провело видеоконференцию с главой Минэнерго Александром Новаком. Вячеслав Володин поднял вопрос о большом количестве посредников в отрасли и предложил подумать о снижении цен на газ и свет для религиозных организаций.