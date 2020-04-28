На снимках показали новый кроссовер Nissan Pathfinder

28.04.2020, 15:24, Новости дня

В Сети опубликовали снимки нового поколения популярного кроссовера Nissan Pathfinder.

В частности, производитель анонсировал, что данный автомобиль будет существенно отличаться от остальных моделей в данном сегменте. В свою очередь, официальная презентация состоится в 2020 году, но разработчики все еще удерживают в тайне сроки выхода модели. Известно, что рендерные изображения базируются на последних фотографиях фотошпионов.

Модель лишится плавных линий на кузове, став более агрессивной и спортивной. Дизайн бамперов, радиаторной решетки и других важных элементов кузова существенно модернизировали. Есть предпосылки, что Nissan Pathfinder получил 3,5-литровый агрегат, однако в дальнейшем появится и гибридная комплектация кроссовера.