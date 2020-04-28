 

Toyota Yaris Cross показали на «живых» снимках

28.04.2020, 15:24, Новости дня

Японский автомобильный гигант Toyota ранее показал тизеры новой модели кроссовера под названием Toyota Yaris Cross.

Вместе с тем данная модель сможет похвастаться в серийном исполнении более продвинутым дизайном и расширенными опциями. Вместе с тем по «живым» фотографиям можно оценить вероятный внешний вид кроссовера, который в ближайшее время могут презентовать перед широкой аудиторией.

Кроме того, паркетник выполнен на надежной архитектуре TNGA-B, которая задействует исключительно для компактных машин. Предполагается, что кроссовер получит 1,5-литровый мотор и электрическую установку в рамках гибридной системы с общей мощностью 115 л.с. Выпуском машины займутся на заводе во Франции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Опубликованы рекомендации по организации медпомощи беременным и роженицам при COVID

17.04 / Последнее предупреждение – Туск считает, что пандемия может привести к распаду Европы

26.03 / Двигатель загорелся у самолета в аэропорту Сургута

27.04 / Посольство Италии в РФ: о закрытии границ до конца года речи не идет

21.04 / США впервые за 12 лет решили назначить посла в Беларусь

02.04 / Der Spiegel – коронавирус выводит министров здравоохранения на первый план

24.04 / Дважды сосланный и дважды возвращенный: новое пришествие Саакашвили

13.04 / Православные вступили в Страстную седмицу

30.03 / BMW сохранит цены на автомобили в России

09.04 / SCMP – правозащитники надеются, что запрет Шэньчжэня на употребление в пищу собак и кошек спровоцирует в Китае эффект домино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска