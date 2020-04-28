Toyota Yaris Cross показали на «живых» снимках

28.04.2020, 15:24, Новости дня

Японский автомобильный гигант Toyota ранее показал тизеры новой модели кроссовера под названием Toyota Yaris Cross.

Вместе с тем данная модель сможет похвастаться в серийном исполнении более продвинутым дизайном и расширенными опциями. Вместе с тем по «живым» фотографиям можно оценить вероятный внешний вид кроссовера, который в ближайшее время могут презентовать перед широкой аудиторией.

Кроме того, паркетник выполнен на надежной архитектуре TNGA-B, которая задействует исключительно для компактных машин. Предполагается, что кроссовер получит 1,5-литровый мотор и электрическую установку в рамках гибридной системы с общей мощностью 115 л.с. Выпуском машины займутся на заводе во Франции.