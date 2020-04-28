Dziennik – совместное заявление Трампа и Путина важнее отменённого парада 9 Мая

28.04.2020, 15:18, Новости дня

В последний раз власти РФ и США ссылались на «дух Эльбы» в 2010 году, незадолго до начала перезагрузки, начатой Бараком Обамой, пишет польский журналист Збигнев Парафинович. На портале Dziennik он подчёркивает, что нынешнее заявление может оказаться намного важнее несостоявшегося парада по случаю 75-й годовщины Дня Победы.



Reuters

Заявление, сделанное в субботу Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, может оказаться гораздо более важным, чем несостоявшийся парад 9 Мая и торжества, посвящённые падению нацистской Германии. Напоминание о советско-американском сотрудничестве во время Второй мировой войны и деликатное предположение, что это может стать образцом для подражания в борьбе, например, с пандемией, может стать предвестником перелома в курсе политики США, пишет на портале Dziennik польский журналист Збигнев Парафинович.

В последний раз власти РФ и США ссылались на «дух Эльбы» в 2010 году, незадолго до того, как Барак Обама начал процесс проведения перезагрузки с Кремлём. Этот план был в конечном итоге скомпрометирован, в том числе после того, как «либерализирующаяся» РФ аннексировала Крым*, создала сепаратистские республики в Донбассе и осуществила химическую атаку на Скрипалей на территории страны — члена НАТО, отмечает автор.

Збигнев Парафинович рассказывает, что заявление Трампа — Путина было сделано по случаю 75-й годовщины встречи американских и советских солдат во время марша по Берлину. «Дух Эльбы» — пример того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели. Давая сегодня отпор наиболее серьёзным вызовам XXI века…», — говорится в документе, который был размещён на веб-сайте Белого дома и Кремля.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

