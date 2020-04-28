 

МИД: Еще 12 стран попросили Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

28.04.2020, 15:16, Новости дня

Российские профильные ведомства рассмотрят обращения 12 государств Ближнего Востока и Африки с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, информирует пресс-службе МИД России.

В ведомстве уточнили, что с просьбой о помощи к Москве обратились Алжир, Египет, Катар, Кувейт, Йемен, Ливан, Ливия, Сирия, Марокко, Палестина, Судан и Тунис, передает РИА «Новости».

«Все эти обращения находятся в настоящее время на рассмотрении в профильных российских ведомствах», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит без внимания ни одно из обращений от других стран с просьбой о помощи в борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, РФ оказывала помощь в борьбе с коронавирусом Италии, США, Сербии, Республике Сербской (Босния и Герцеговина).



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