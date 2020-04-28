Москвичам пообещали первую весеннюю грозу

28.04.2020, 15:16, Новости дня

В воскресенье, 3 мая, в Москве ожидается первая весенняя гроза, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Тишковец сообщил, что «1 мая будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью 0…+5, днем – +10…+15 градусов», 2 мая «будет облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь, скользнет теплый фронт, который откроет дорогу Атлантическому воздуху, ночью +1…+6, днем +11…+16 градусов», передает РИА «Новости».

В воскресенье, 3 мая, начнется «самое интересное»: «Москва окажется в теплом секторе Атлантического циклона. Будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, и я ожидаю первую весеннюю грозу в Москве. Ночью будет +5…+10, а днем – +18…+23 градуса».

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