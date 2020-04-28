 

Роскосмос оценил угрозу летящего к Земле астероида

28.04.2020, 15:16, Новости дня

Роскосмос исключает вероятность каких-либо последствий от пролета мимо Земли астероида 1998 OR2, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Разговоры о каких-либо последствиях его пролета вряд ли имеют под собой почву. Орбиты подобных (достаточно крупных) объектов изучаются и моделируются на постоянной основе и надолго вперед, так что какие-либо неожиданности в этом плане исключены», – передает РИА «Новости» сообщение Роскосмоса.

Как отметили в пресс-службе, траектории относительно крупных космических объектов диаметром от 1 километров достаточно хорошо отслеживаются и «астероид 1998 OR2 в этом плане – не исключение».

Ранее НАСА предупредило, что в конце апреля к Земле приблизится астероид диаметром до 4 километров, относящийся к потенциально опасным, однако, подчеркнуло, что небесное тело подойдет к нашей планете на безопасное расстояние.



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