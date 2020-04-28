Скандалы: «Пиратство XXI века»

28.04.2020, 15:15, Разное

Инвесторы Telegram в панике от того, что Павел Дуров не вернет им деньги

Telegram может вернуть деньги только инвесторам из США, а для всех остальных выпустит Gram в нарушение прямого запрета американского суда — такой сценарий обсуждают между собой инвесторы блокчейн-проекта братьев Павла и Николая Дуровых. Об этом The Bell рассказали сразу четверо из них. Инвесторы опасаются, что при таком развитии событий с точки зрения правосудия США они вместе с Павлом Дуровым окажутся «соучастниками» незаконного распространения криптовалюты. Впрочем, насколько эти опасения верны, судить рано. Никакого официального предложения инвесторам от команды Telegram пока не поступало.

Что случилось?

Последние сутки инвесторы в блокчейн-платформу TON обсуждают между собой один из вариантов развития событий вокруг проекта, рассказали The Bell четверо из них. До 30 апреля команда Telegram должна либо запустить TON и выпустить токены Gram, либо вернуть инвесторам деньги за вычетом расходов по проекту. По оценкам одного из инвесторов, речь идет о 72% от привлеченных под проект TON $1,7 млрд.

Самым вероятным вариантом развития событий инвесторы, с которыми побеседовал The Bell, считают выпуск Gram. Трое из четырех собеседников слышали о том, что именно такое развитие событий сейчас обсуждают и другие инвесторы. Четвертый утверждает, что о таком плане уже знает большинство инвесторов TON, а начало обсуждению дали приватные разговоры некоторых инвесторов с представителями Telegram. По его данным, рассматривается вариант возврата денег всем американским инвесторам проекта и выпуск Gram для всех инвесторов из других юрисдикций.

Никакой официальной позиции команды Павла Дурова по этому вопросу до сих пор нет, инвесторы также не получали никаких сообщений от команды проекта, подтвердили все опрошенные The Bell участники размещений TON.

Что здесь не так

Вариант с запуском TON и выпуском Gram вопреки прямому запрету американского правосудия некоторые инвесторы рассматривали как возможный сценарий и раньше, но к числу наиболее вероятных его не относили. Суд первой инстанции по иску американской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) наложил предварительный запрет на выпуск Gram в конце марта. Сразу после этого Telegram подал апелляцию, но решение по ней не будет принято раньше конца мая, объяснял The Bell лицензированный юрист по праву штата Нью-Йорк и руководитель практики международных споров Buzko Legal Евгений Краснов, который следит за процессом.

Тем не менее до 30 апреля команда Павла Дурова, согласно прежним обещаниям, должна либо выпустить Gram, либо вернуть инвесторам деньги. Если Telegram выберет первый вариант, это поставит инвесторов проекта под удар, считают двое собеседников The Bell. «После того как суд выдал предварительный запрет на размещение Gram, юристы фирмы Skadden (представляют в суде интересы Telegram) специально уточнили, идет ли речь об общем запрете или о запрете выпуска в адрес американских инвесторов. Судья безапелляционно ответил, что запрет распространяется на выпуск Gram в целом, то есть любое размещение Gram автоматически будет нарушать решение суда», — утверждает один из инвесторов TON.

Выпуск Gram поставит инвесторов в очень сложное положение: если они примут Gram, они фактически могут стать «соучастниками» и настроить против себя американское правосудие, опасаются двое инвесторов.

«Даже если инвестор или фонд формально не относятся к американской юрисдикции, довольно мало банков захотят иметь дело с теми, кто владеет противозаконными токенами и нарушил американский закон, — говорит один из них. — Получается, инвесторов используют как живой щит против американских правоохранителей».

«Это было бы дерзко, почти пиратство XXI века, — рассуждает другой инвестор. — Если они выпустят Gram, то формально свое обещание они выполнят и возвращать деньги не обязаны. Закон США нарушают они, а ты бери Gram и становись сообщником или не бери — дело твое».

Что важно знать

Действительно ли Telegram рассматривает такой вариант развития событий — непонятно. На запрос The Bell компания не ответила.

Двое из инвесторов, с которыми пообщался The Bell, знают о подобных обсуждениях, но пока считают их слухами. Один из них полагает, что информация действительно могла поступить от команды Telegram: таким способом команда Дурова может проверять отношение инвесторов к той или иной идее.

«В целом коммуникация с инвесторами TON всегда была крайне непрозрачной, так что отследить, откуда именно берется какая-либо информация, очень сложно», — говорит другой инвестор.

Никаких официальных заявлений Telegram за три дня до 30 апреля еще не сделал.

Валерия Позычанюк