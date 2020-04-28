Филиалы государственной “Объединенной горно-химической компании” заявили о возможной остановке

28.04.2020, 15:10, Новости дня

Филиалы государственной “Объединенной горно-химической компании” (ОГХК), приватизация которой была запланирована на лето этого года, заявили о риске остановки предприятия и убытках в 2 млрд грн, сообщает “РБК-Украина”.

Директор Вольногорского горно-металлургического комбината Александр Прокопенко и руководитель Иршанского горно-обогатительного комбината Виктор Сивченко сообщили о “полном отсутствии управленческих решений со стороны руководства АО ОГХК”.

“Имеем в настоящее время полную дестабилизацию оперативного управления в АО ОГХК. Если тенденция продолжится, последствия в виде остановки работы филиалов неизбежны”, – сказано в письмах директоров двух ГОКов в адрес президента Украины, премьер-министра, глав СБУ, МВД и Фонда госимущества.

На счетах компании есть $8 млн, но они не задействованы как оборотные средства, поэтому филиалы не в состоянии проводить ремонт, а производственные комплексы не могут работать. Филиалы не могут без решения правления или его главы расходовать эти деньги.

“Если ситуация не изменится, остановка филиалов приведет к убыткам в размере 2 млрд грн (1,2 млрд – на ВГМК и 800 млн грн – ИГОК), невыполнению контрактов и штрафным санкциям со стороны потребителей на уровне $82,9 млн, а также неуплате налогов в местные и государственный бюджеты. Штрафные санкции за несвоевременную выплату заработной платы работникам филиалов только за один месяц достигнут 72,3 млн грн”, – сказано в сообщении пресс-службы.

В компании подчеркнули, что Вольногорский горно-металлургический комбинат поставляет воду населению Вольногорска и в случае остановки предприятия город останется без воды, а разлив технической воды приведет к затоплению прилегающих сел и загрязнению Днепра.

Государственное предприятие “Объединенная горно-химическая компания” начало деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината.

17 апреля заместитель директора департамента коммуникаций Фонда госимущества Николай Ганич рассказал “theБабелю”, что главный офис компании захватили бывшие менеджеры, которых ранее фонд уволил. Представители же Нацполиции сообщили агентству “РБК-Украина”, что никакого рейдерского захвата нет.

“Никакого рейдерского захвата нет. Там просто возник конфликт между бывшим руководителем компании и нынешними. На место выехала следственно-оперативная группа Нацполиции Соломенского района. Они разбираются в ситуации”, – заявили в полиции.

В “Объединенной горно-химической компании” обвинили Фонд госимущества в блокировке работы предприятия и недопуске сотрудников на работу.