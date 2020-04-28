Bellingcat: Ключевой фигурант дела о крушении MH17 – замглавы пограничной службы ФСБ генерал Бурлака

28.04.2020, 15:10, Новости дня

Расследовательская группа Bellingcat идентифицировали одного из ключевых фигурантов дела о сбитом над Донбассом малайзийском Boeing 777 в 2014 году.

Расследование опубликовано на сайте группы 28 апреля. Проводить его помогали журналисты российского издания The Insider.

По версии расследователей, фигурирующий в перехваченных накануне крушения телефонных переговорах “Владимир Иванович” – это заместитель руководителя пограничной службы ФСБ генерал-полковник Андрей Бурлака.

В ноябре 2019 года международная следственная группа (JIT), которая расследует дело о крушении самолета, опубликовала 23 телефонных разговора, перехваченных накануне трагедии, из которых видна степень вовлеченности ФСБ, ГРУ и Кремля в события на Донбассе. Одним из участников телефонных разговоров был некто “Владимир Иванович”, который, судя по перехватам, отвечал за перемещение через границу тяжелых вооружений, в том числе и зенитного ракетного комплекса “Бук”, из которого сбили Boeing 777.

Самое ранее упоминание “Владимира Ивановича” в перехваченных телефонных разговорах – 1 июля 2014 года. Российский политолог Александр Бородай, который в то время называл себя “премьер-министром ДНР”, рассказывал своему бывшему работодателю, бизнесмену Константину Малофееву, что “командующий операцией, Владимир Иванович”, дал команду уничтожить одного из лидеров боевиков Игоря Безлера. Как минимум до конца июля “Владимир Иванович” сохранял руководящую роль на Донбассе, выяснили журналисты.

ВИДЕООдин из перехватов телефонных разговоров “Владимира Ивановича” от 16 июля 2014 года. Во время беседы Бородай спрашивает “Владимира Ивановича”, “могут ли наши вертолеты работать в районе Марьинки”. “Владимир Иванович” попросил “включить ключик”, то есть шифрование связи, после чего на записи слышен лишь шум. Видео: Politie / YouTube

Формально никакого отношения Бурлака к войне в Украине иметь не должен, однако данные о его перелетах указывают на то, что в 2014-м и 2015 годах он постоянно летал в Ростов-на-Дону, Крым и Краснодар – три центра управления украинской операцией. Его перелеты хронологически стыкуются с информацией, полученной из перехватов, сказано в расследовании. Например, за два дня до авиакатастрофы, 15 июля 2014 года, он прилетал из Москвы в Ростов, а 18 июля, на следующий день после крушения самолета, вернулся в столицу РФ. 16 июля в перехваченных разговорах о нем говорили как о “только что прилетевшем из Москвы”.

Журналисты проверяли телефонные номера, которыми пользовался “Владимир Иванович”, через приложение GetContact, а также искали упоминания о нем “во всех известных прослушках, слитых письмах и прочих подобных источниках”. В итоге в утекшей переписке помощника главаря “ДНР” Дениса Пушилина в мессенджере Viber было обнаружено упоминание о “замдиректоре ФСБ Владимире Ивановиче”. После этого расследователи вышли на след заместителя руководителя пограничной службы ФСБ Андрея Ивановича Бурлаки.

Андрей Бурлака. Фото: bryanskobl.ru

Затем журналисты сравнили голос “Владимира Ивановича” из телефонных перехватов с доступными записями его интервью. Экспертизу провел Национальный центр медиакриминалистики Университета Колорадо (США). Она показала, что коэффициент соответствия этих аудио записей составляет 94.

К выводу о том, что “Владимир Иванович” и Андрей Иванович Бурлака – один человек, независимо от The Insider и Bellingcat пришла и “Русская служба BBC”, которая проводила свое расследование. Журналисты отметили, что получили эту информацию в том числе от людей, которые лично общались с “Владимиром Ивановичем”. BBC также удалось выяснить, что после завершения активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014–2015 годах Бурлака получил повышение (до 2014 года он был генерал-лейтенантом, а после стал генерал-полковником) и звание Героя России.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: кроме Пулатова, это “министр обороны” группировки “ДНР”, гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот).