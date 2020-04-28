Эксперты составили рейтинг известных персон Москвы, родившихся 28 апреля

28.04.2020, 15:09, Разное

Эксперты, основываясь на данных контент-анализа, составили рейтинг известных персон Москвы, родившихся 28 апреля. Первое место в этом ТОП-5 занял экс-КВНщик Олег Комаров.

28 апреля юмористу и актёру, начавшему свою профессиональную деятельность ещё при СССР, исполнилось 58 лет. Этот житель Москвы запомнился широкой аудитории не только благодаря участию в КВН, но и съёмкой во многих художественных фильмах, а также телевизионных сериалах. В его послужном списке значатся “Брат-2”, “Ворошиловский стрелок”, “Папины дочки”, “Ранетки”, “Бригада”, “Остановка по требованию”, “Марш Турецкого” и “Сваты”. На второй строчке рейтинга расположился Игорь Дроздов, отмечающий в этот день 43-летие. Данный деятель является уроженцем Санкт-Петербурга, но главных успехов достиг в столице России. В настоящий момент он занимает пост председателя правления в фонде “Сколково”. Кроме того, на его счету более трёх десятков публикаций, посвящённых проблемам гражданского права. Далее следует 48-летний предприниматель Роман Тимохин. Управляя компанией MR Group, бизнесмен сумел сделать её успешной и заработал несколько престижных премий, среди которых “Девелопер года”.

На четвёртом месте находится Евгений Адамов. Он наиболее возрастной участник рейтинга. Сегодня научный деятель празднует 81-летие. За свою трудовую деятельность специалист неоднократно был отмечен и имеет высокие научные степени. Кроме того, он занимал пост руководителя Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники и являлся министром по атомной энергетике РФ. Замкнула ТОП-5 известных персон Москвы Елена Михайлова. Чиновница, являющаяся начальником Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям компании “Газпром”, сегодня отмечает 43-летие, пишет ГлобалМСК.