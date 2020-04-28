 

«Побейся об стенку!»: Советует телеведущая Ушакова «любителям» домашнего насилия

28.04.2020, 15:09, Разное

Ведущая «Доброго утра» Ольга Ушакова не осталась в стороне от скандала с Региной Тодоренко. Многодетная мама советует «любителям» домашнего насилия применить его к себе.
Упомянув о частных случаях восприятия насилия в семье, Регина Тодоренко вызвала, как говорят, «огонь на себя». Не секрет, что в неблагоприятной домашней обстановке бывают виноваты оба родителя, но многие восприняли высказывание ведущей как оскорбление и направили свой гнев на автора слов. Некоторые крупные рекламодатели, например, компании Pampers и PepsiCo, вообще разорвали с ней контракты.

Свои мысли по поводу актуальной темы высказала и мама четырёх дочек Ольга Ушакова. Она считает, что в воспитании детей не должны присутствовать никакие формы насилия. Унижение и оскорбление калечит душу ребенка наравне с побоями, а жестокость порождает ответную реакцию или же формирует психологию «жертвы». Вместе с тем подписчики считают, что разделение ролей в семье Ушаковых на строгую маму и папу-защитника в корне является ошибочным, и родители должны действовать в одном направлении.

Тем же, кто признает только «право сильного» и бьёт детей, телеведущая советует «удариться собственной головой об стенку». Возможно, в ней появятся другие воспитательные идеи, кроме рукоприкладства.



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