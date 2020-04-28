Ксения Собчак в короткой «школьной форме» покорила поклонников

28.04.2020, 15:09, Разное

На странице Ксении Собчак в социальной сети Instagram появился архивный снимок, сделанный несколько лет назад. На фото знаменитость предстала перед поклонниками в коротком платье в виде школьной формы.

На обнародованных изображениях российская ведущая и бывший кандидат на пост президента РФ предстала перед подписчиками в неформальной обстановке с участницами скандально известной музыкальной группы Pussy Riot Марией Алехиной и Надеждой Толоконниковой. Из всех фотографий наиболее обсуждаемой стал кадр, сделанный в квартире. Ксения Собчак запечатлена в нестандартной для нее обстановке: сидя на ковре на фоне подоконника с цветочными горшками и штор. Рядом расположился стол-раскладушка, благодаря которому можно сэкономить место в малогабаритной недвижимости.



Подписчики оценили внешний вид Ксении Собчак. Отечественная знаменитость надела короткий наряд, напоминающий школьную форму с характерными воротником и манжетами белого цвета. На лице супруги режиссера Константина Богомолова заметны очки с массивной оправой, которые, как правило, носят отличницы или преподаватели. «Вы классная!» – оценил один из фанатов внешность Ксении Собчак.