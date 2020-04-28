 

Минздрав назвал группы обязательной госпитализации при коронавирусе

28.04.2020, 15:08, Новости дня

Обязательной госпитализации в РФ подлежат пациенты с коронавирусом старше 65 лет, беременные, дети до трех лет и те, кто проживает с людьми из группы риска, следует из рекомендаций Минздрава России.

В методических рекомендациях Минздрава по лечению и профилактике коронавируса сказано, что госпитализировать пациента с положительным тестом на коронавирус должны при ряде обстоятельств. 

В частности, госпитализация необходима при частоте дыхательных движений 22 и больше в минуту или насыщении крови кислородом менее 93%.

Минздрав уточняет, что даже при легком течении заболевания госпитализировать должны беременные, пациенты старше 65 лет и пациенты с симптомами ОРВИ, которые имеют хроническую сердечную недостаточность, сахарный диабет, заболевания дыхательной системы. 

Также в группу обязательной госпитализации входят дети до трех лет и дети до 18 лет с симптомами ОРВИ, если у них есть хронические заболевания.

Вместе с тем обязательно должны быть госпитализированы все живущие вместе с лицами из групп риска. В данном случае тяжесть протекания болезни также не имеет значения.

Ранее департамент здравоохранения Москвы опроверг сведения о том, что пациенты с подозрением на коронавирус якобы вынуждены сами платить за лечение, если их госпитализировала не скорая помощь.



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