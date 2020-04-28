Под Мурманском в неволе родился уникальный тюлень

28.04.2020, 15:06, Новости дня

Биологи Мурманского морского биологического института (ММБИ) рассказали об уникальном случае появления на свет в неволе детёныша серого (длинномордого) тюленя. Малыш родился после спаривания самки со свободноживущим самцом.

Этот вид является охраняемым. А значит, нынешний успех позволяет надеяться на восстановление популяции этих животных.

На акваполигоне на мысе Тоня (южнее города Полярный Мурманской области) биологи в почти естественных для животных условиях изучают их особенности питания и поведения, разрабатываются методы профилактики, диагностики и лечения заболеваний морских млекопитающих.

Кроме того, тюленей и другие виды животных здесь обучают поисково-спасательным и подводно-техническим работам в море.

Самка по кличке Бувя, родившая уникального малыша, с 2005 года живёт в специальном вольере, что не помешало ей спариться с настойчивым самцом, обитающим в дикой природе.

Щенок тюленя появился на свет в начале декабря 2019 года, однако учёные до поры до времени не рассказывали о нём, так как не были уверены, что он выживет.

У детёныша уже закончился период вскармливания молоком матери. Сотрудники акваполигона перевели его на питание твёрдой пищей.

За четыре прошедших месяца Тима, так назвали щенка, вырос до 110 сантиметров. Весит “малыш” более 40 килограммов, и он уже освоил выпрыгивание из воды на специальный помост.

Ранее “Вести.Ru” сообщали о рождении в Перми не размножающихся в неволе капибар, а также о появлении на свет двух детёнышей исчезающего подвида леопарда в Саудовской Аравии.

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Вести.Наука