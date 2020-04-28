Как Москва будет входить в график работы и кто останется на удаленке

28.04.2020, 15:06, Новости дня

Правительство Москвы вместе с Роспотребнадзором разрабатывает план поэтапного выхода столичных предприятий на полноценный график работы — чтобы создать максимально безопасные условия труда. Сейчас около 3 миллионов москвичей продолжают работать из дома. Как эпидемия повлияла на уровень безработицы в столице и какие меры поддержки предусмотрены для бизнеса, рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

– В Москве уже действует целый комплекс мер, направленных на то, чтобы поддержать столичных предпринимателей, в том числе, и отсрочка уплаты ряда налогов и сборов, и нулевая арендная ставка для тех, кто использует недвижимость, принадлежащую городу. Какие еще шаги требуются? Чего еще просит бизнес?

– В текущей ситуации, когда мы вынужденно столкнулись с ограничениями спроса, и ряд предприятий, к сожалению, временно приостановили свою деятельность, а ряд предприятий работают в усеченном режиме, мы понимаем, что самое главное для бизнеса – это повышение текущей ликвидности. Мы приняли решение о переносе срока платежей по налогам на конец года за II квартал. Если мы говорим об обязательных платежах в адрес бюджета города Москвы в виде аренды за городское имущество, за городские земельные участки, то мы приняли решение о том, что мы их вообще обнуляем с 1 марта до 1 июля 2020 года. И это позволяет нашим арендаторам высвободить существенную сумму – порядка 4 миллиардов рублей, которые могут быть направлены на покрытие текущей ликвидности. 4 миллиарда рублей – это чисто тех денег, которые останутся у предприятий, и которые были бы уплачены в качестве арендной платы в бюджет города Москвы.

– Если говорить об отношениях предприниматель – арендодатель, многим ли удается договориться о какой-то скидке, отсрочке, о каникулах? И как Москва поощряет, стимулирует тех арендодателей, которые согласны идти на уступки?

– Если говорить об обнулении арендной платы со стороны города, мы понимаем, что это порядка 11 тысяч предприятий, которые получили соответствующую льготу. Но это далеко не все предприятия, которые работают в пострадавших отраслях. Поэтому в рамках нашего второго пакета мы приняли решение о том, что освободим от уплаты от налога на имущество, земельного налога и, соответственно, арендных платежей за земельные участки в отношении уже владельцев торговой недвижимости и недвижимости, которая сдается под общественное питание, бытовые услуги. То есть, тех из них, кто наибольшим образом пострадал из-за введенных ограничений, при условии, если собственники указанных помещений предоставят скидку для своих арендаторов в размере не менее 50% от существующей арендной платы до введения ограничений. Аналогичные меры предложены и тем собственникам помещений, которые в своих помещениях сами ведут деятельность.

Если говорить о том, сколько компаний это затронет, то по нашим расчетам, количество компаний, работающих в крупных торговых центрах превышает цифру в 100 тысяч. Мы проводили на прошлой неделе целую серию видеоконференций-совещаний, в рамках которых абсолютно все владельцы крупнейших торговых центров города Москвы согласились с этой мерой и приняли на себя обязательства по предоставлению соответствующих скидок своим арендаторам.

– Понятно, что одной из самых больших статей расходов для бизнеса сейчас остается выплата заработной платы, и с 1 мая предприниматели смогут подать документы на государственные субсидии в размере чуть более 12 тысяч рублей в расчете в месяц на одного сотрудника. Но претендовать могут только те, кто сумел сохранить уровень занятости более 90%. Среди столичных предпринимателей многие ли могут претендовать на эту новую меру поддержки?

– Я бы загадывать не стал. Такую статистику мы пока собираем. Федеральное правительство, как вы сказали, введя новый МРОТ, предоставляет соответствующую субсидию для этих предприятий. И в рамках освобождения от арендной платы, либо, соответственно, как я уже говорил, компенсации налога на имущество, земельных налогов, из бюджета готовы напрямую выделить 19 миллиардов рублей. Дополнительно еще порядка 20 миллиардов рублей – это те отсрочки по налогам, которые мы предоставили пострадавшим отраслям. Таким образом, около 40 миллиардов дополнительной ликвидности в пострадавшие отрасли пришло. Это на наш взгляд, позволит сохранить занятость и выполнить обязательства, которые есть перед работниками, сохранив, соответственно, их на своих рабочих местах. Вот в этом, конечно же, мы заинтересованы максимально.

Если посмотреть на статистические данные, связанные с регистрируемой безработицей, то она подросла совсем несущественно – всего дополнительно порядка 27 тысяч человек зарегистрировались на бирже труда. Если в целом говорить про уровень безработицы, то он составляет сейчас порядка 0,8%, то есть это очень маленький показатель. К слову сказать, в Москве работает около 7,8 миллионов человек, то есть цифра по безработице небольшая. А для понимания посмотрим агрегаторы, работающие в рынке по предложению вакансий, по предложению новых мест труда — на сегодняшний день количество вакансий превышает 300 тысяч. Поэтому соответственно баланс на рынке труда в городе Москве есть. Мы пока большой угрозы не видим. Но количество зарегистрированных безработных, о которых я сказал, связано главным образом с тем, что после существенного повышения выплаты по безработице, а в Москве она повышена до 19,5 тысяч рублей, многие своим правом решили воспользоваться, и, соответственно, получить дополнительную поддержку со стороны государства.

– Можно ли сейчас уже оценить эффект от удаленной работы? Есть ли шанс, что какие-то найденные удачные схемы будут продолжать работать и после того, как карантинные меры будут в Москве сняты?

– Если посмотреть статистику, то на сегодняшний момент порядка 2,5-2,7 миллионов человек работают по-прежнему на своих рабочих местах. Конечно же, это связано в первую очередь с предприятиями жизнеобеспечения города, они не могут ни при каких обстоятельствах остановиться. Это связано с промышленными предприятиями, в первую очередь, пищевой промышленностью, теми, которые производят медицинские изделия, а также обслуживающих ВПК. Мы общаемся с бизнесом постоянно, проводим опросы, спрашиваем, какие у них есть сложности в применении мер поддержки, и, в том числе, интересуемся, сколько работников перешло на удаленный режим. Мы видим, что порядка 3 миллионов человек сейчас работают в удаленном режиме. Конечно, какая-то часть, к сожалению, вынуждена уйти в простой, но мы надеемся, что в ближайшее время этот простой постараемся минимизировать.

Если говорить про формы взаимодействия, то, конечно же, работа в удаленном режиме имеет свои плюсы и свои минусы. Оценить ее с точки зрения эффективности мы пока на 100% не можем, но в рамках работы нашего комплекса мы перевели на удаленную работу порядка 80% наших сотрудников. С точки зрения выполнения поставленных перед нами задач, пока никаких трудностей у нас нет. Есть определенные сложности с документооборотом, но они все решаемые, и этот вопрос точечной настройки. Я уверен, что многие вещи, связанные с проведением видеоконференций – совещаний, которые экономят огромное количество времени для всех сотрудников, постановка задач в дистанционном режиме, конечно же, приживутся. Вы знаете, любой кризис – это возможности для каждого из нас что-то почерпнуть какие-то новые методы работы или немножко под другим углом посмотреть на то, что мы делаем каждый день. Уверен, что большинство людей вернется на свои рабочие места, но, тем не менее, вещи, связанные с повышением эффективности, с оптимизацией будут внедрены.

– Вот вы в частности упомянули производителей медицинского оборудования и лекарств в Москве. Для них заработала ещё одна мера поддержки – это льготные займы под 1%. Многие ли уже успели воспользоваться? О каких объёмах, о каких суммах вот сейчас речь идёт?

– На сегодняшний момент мы выделили уже займов на 1,5 миллиарда рублей, и те компании, которые работают на территории города Москвы, к нам постоянно поступают дополнительные заявки. Я думаю, что эта мера будет пользоваться спросом, потому что, как и предыдущие меры поддержки, она направлена на повышение текущей ликвидности оборотных средств. То есть сейчас является для всех предприятий самым главным.

– На прошлой неделе вы озвучили цифру: среднесуточный объём розничной торговли в Москве сейчас — чуть более 5 миллиардов рублей. Если сравнивать с до коронавирусным временем, насколько сильно упал этот показатель, и какие секторы больше всего пострадали?

– Если посмотреть в целом, то, действительно, мы видим снижение порядка 25-30%, если брать среднесуточный оборот. Потому что бывают дни у нас, когда всплеск идёт по спросу, есть когда, действительно, более глубокие провалы. Этот период ограничения спроса, конечно же, снизил общую выручку с начала года, но пока ещё среднесуточная выручка превышает аналогичные показатели прошлого года за такой же период где-то в среднем на 10%. В среднем по экономике, а по ряду отраслей и на 20, и на 25%. Мы видим увеличившийся спрос на продовольственные товары. Связано это в первую очередь с тем, что, конечно же, мы закрыли общественное питание, и большинство людей перешло, как говорится, на питание самостоятельное. Есть снижение со стороны непродовольственных товаров. Мы видели более глубокий спад первые две недели самоизоляции, сейчас потихонечку начинает восстанавливаться этот спрос. Потому что люди переходят в приобретение товаров дистанционно через интернет-магазины, через службы доставки, и как подтверждение этого мы видим возросший спрос на рынке вакансий на услуги курьеров, доставщиков, а также IT-специалистов, которые позволяют внедрять новые формы взаимодействия с потребителем.

– Премьер-министр Михаил Мишустин поручил регионам разработать поэтапную схему выхода из режима самоизоляции. В Москве уже существует такая схема?

– Если говорить про план, конечно же, мы такой план готовим, он находится на финишной, как говорится, стадии по доработке. Мы провели в режиме дистанционного общения совещания с Роспотребнадзором, со всеми крупнейшими предприятиями города, проговорили необходимые меры по защите персонала от возможного распространения инфекции, проговорили с ними этапность открытия предприятий, соответственно. Аналогичную работу мы проводим сейчас с предприятиями, оказывающими бытовые услуги, в первую очередь, конечно, большой спрос идёт по работе салонов красоты, оказывающих, скажем так, населению услуги общебытового характера. Про сроки я бы говорить сейчас не стал, это, конечно же, решение эпидемиологов, которые смогут точно сказать, когда можно начинать поэтапно открывать предприятия.