Чемпионат Франции по футболу может быть завершен досрочно

28.04.2020, 15:06, Новости дня

В ближайшее время Федерация футбола Франции может объявить о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. Ранее УЕФА потребовал от национальных футбольных организаций прислать до 25 мая график возобновления внутренних чемпионатов.

По информации L'Equipe, власти Франции собираются запретить в стране соревнования вплоть до середины августа. Таким образом, чемпионат страны по футболу не сможет быть доигран.

Напомним, что во французском первенстве перед паузой, связанной с угрозой распространений коронавирусной инфекции, было проведено 28 туров. Лидером турнира является "Пари Сен-Жермен", на счету которого 68 очков. У идущего на втором месте "Марселя" 56 баллов.