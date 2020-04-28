Биолог Обласова о феномене антипрививочников: “миллионы мух не могут ошибаться”

28.04.2020, 14:57, Разное

Почему антипрививочникам продолжают верить?

Мне кажется, что это происходит из-за отсутствия качественной и доступной информации. Природа не терпит пустоты и любые пробелы в знаниях заполняются тем, что человек видит регулярно. Ни разу не видела пропрививочной рассылки в вотсапе, а вот разных страшилок про прививки пруд пруди. Один раз пропустишь мимо ушей, второй раз засомневаешься, в третий раз решишь разобраться и с первым же поисковым запросом попадешь на сайт, который расскажет всю “правду” о прививках, которую безусловно “скрывают”. Харизматичность, эмоциональность, но при этом активность и организованность антипрививочных сообществ делает свое дело. Думаю, что менталитет тоже важен. Мы же привыкли, что от нас вечно что-то скрывают, так что в этом тезисе не сомневаемся. Многочисленность этих групп тоже на руку. Ведь миллионы мух не могут ошибаться.

Надеетесь ли вы на улучшение отношения к прививкам из-за пандемии COVID?

Мне кажется, что скорее будет некая рокировка. Кто-то задумается о своей уязвимости перед инфекциями и решит защитить себя и своих детей по максимуму, но другая часть сомневающихся, и возможно гораздо большая, станет жертвой конспирологических теорий и наоборот перейдет в полное отрицание. Сейчас эту лодку очень сильно раскачивают.

Насколько этично заражать добровольцев COVID для получения вакцины от коронавируса? Вы на стороне времени? Или на стороне этики в данном вопросе?

Вы слышали про проблему вагонетки? Мне кажется, она отлично иллюстрирует нашу ситуацию. Медицинские исследования сегодня – очень зарегулированная область, но каждое правило, которое в ней есть, создано на костях во времена, когда медицина была совсем другой. С другой стороны, в таких условиях сделать что-то быстро практически невозможно. Это цена за нашу гуманность и ответственность. Наверное, если отбросить в сторону эмоции, и принимая во внимание, что многие люди готовы принять участие в испытаниях добровольно и отдают себе отчет в том, что они делают, то благодаря им мы сможем гораздо быстрей вернуться к нормальной жизни и спасти очень много людей. Мы почти что на войне, только не с другой страной, а с вирусом. Будет много сложных решений.



Этика добровольного заражения COVID

Оправдана ли такая стратегия?

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Какие новые наработки в борьбе с ВПЧ? Исчезнут ли возрастные и половые ограничения по вакцинациям ВПЧ?

Вакцинация от ВПЧ как была самой эффективной до начала половой жизни, так и остается. Для массовой вакцинации за счет государства это, наверное, единственно правильная и экономически эффективная стратегия. Для более старших возрастных групп решение принимается индивидуально на основе совокупности нескольких факторов: активности половой жизни, количества половых партнеров в прошлом и ближайшие планы в этом вопросе на будущее. Наличие у человека финансовой возможности сделать прививку тоже важно. Удовольствие недешевое. Самая современная вакцина может защитить от 9 видов ВПЧ, передающихся половым путем. В РФ она пока не доступна. У нас есть два варианта – от 2х и от 4х видов. Последняя, наряду с двумя высоко онкогенными штаммами (16 и 18 тип), включает два типа ВПЧ (6 и 11 тип), вызывающих генитальные кондиломы. Один раз в жизни увидев на картинке что это, побежишь за прививкой.

Какие прививки наиболее важны и какие можно переносить на потом?

Если в общем, то вакцинацию, которая делается впервые, лучше не откладывать, а смещение сроков ревакцинации менее критичны. Но если вдаваться в детали, то на этот вопрос нет универсального ответа. Для каждого ребенка ситуация может быть немного разная. Так что когда, например нужно будет по какой-то причине выбрать только 2 прививки из 10, которые нужны, приоритеты могут быть разными в зависимости от состава семьи, здоровья самого ребенка, образа жизни и профессии родителя.

Где их сейчас делать во время карантина? Отдельно по взрослым и детям.

Плановые прививки взрослым сейчас приостановили по распоряжению Роспотребнадзора, так что у них есть возможность привиться только экстренно, в случае контакта, например с корью или ветряной оспой. В некоторых регионах допускают вакцинацию по эпидемическим показаниям, особенно актуальны прививки от клещевого энцефалита, так как сезон уже начался. Привиться можно в поликлинике по месту жительства или в частном центре.

По детям история более запутанная и зависит от региона. В целом, приостановка вакцинации не рекомендована и при должной организации процесса может также выполняться в государственных или частных лечебных учреждениях. Но из-за местных постановлений и некоторого самоуправства правила могут отличаться даже в пределах одного города. У меня на странице подписчики делятся контактами учреждений, в которых можно сделать прививку, заполняя специальную форму.

Что делать при пропуске той или иной прививки?

Если график вакцинации нарушен, а причина, по которой это произошло уже не актуальна, то нужно просто сделать пропущенную прививку, продолжить с того места, где остановились. Это правило работает для большинства вакцин, но есть исключения, например вакцины от гемофильной, пневмококковой и менингококковой инфекции. Число доз, необходимое для вакцинации от этих болезней, с возрастом сокращается, так что график нужно адаптировать. Если пропустили сроки введения ротавирусной вакцины, которая имеет строгие рамки начала и завершения вакцинации, то, увы, от этой заразы уже не привьешься.

Какие прививки остаются “must have” для взрослых и детей и пропустить их никак нельзя?

“Must have” для всех – это дифтерия, столбняк, гепатит В, корь, краснуха и паротит. Туберкулез (БЦЖ), коклюш, пневмококк, полиомиелит – для малышей. Гемофильная инфекция, на мой взгляд, тоже должна быть в этом списке, но она не входит в нацкалендарь для всех, только для немногочисленных групп риска. В национальном календаре нет лишних вакцин.