 

У «Модного приговора» сменились ведущие

28.04.2020, 14:53, Новости дня

Временными ведущими телепередачи «Модный приговор» на Первом канале станут Валдис Пельш и Дмитрий Дибров, историк моды Александр Васильев восстанавливается после лечения пневмонии, сообщил гендиректор компании «Красный квадрат» Илья Кривицкий.

«Пока Александр Васильев восстанавливается после перенесенной пневмонии, в ток-шоу «Модный приговор» ведущими заседания модного суда временно станут Дмитрий Дибров и Валдис Пельш. Предварительно каждый из них снимется в пяти выпусках», – рассказал он ТАСС.

Напомним, 12 апреля стало известно, что Васильев проходит курс лечения от двусторонней пневмонии в больнице в Коммунарке. 21 апреля Васильева выписали из больницы.



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