 

В МВД ответили на беспокойство клиентов банков по поводу просрочки паспортов

28.04.2020, 14:53, Новости дня

МВД РФ заявило об отсутствии рисков для клиентов банков, у которых истек срок действия паспорта, сообщила официальный представитель ведомства РФ Ирина Волк.

«В ряде СМИ и на интернет-ресурсах опубликованы материалы, где выражается обеспокоенность банковского сообщества рисками, которые могут возникнуть при обслуживании клиентов, имеющих паспорта граждан РФ с продленным сроком действия. В настоящее время МВД РФ проведены необходимые технические мероприятия по изменению в информационных системах МВД РФ срока действия таких паспортов», – сказала она ТАСС.

Напомним, МВД на время режима самоизоляции не станет привлекать к ответственности людей с просроченными паспортами и водительскими правами.



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