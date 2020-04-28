Литва ввела реальный срок за нарушение карантина

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28.04.2020, 14:48, Новости дня

Парламент Литвы принял поправки к Уголовному кодексу, ужесточив наказание за несоблюдение карантина до лишения свободы на срок до пяти лет.

На пленарном заседании за поправки проголосовали 70 депутатов, 1 воздержался. Министр юстиции Латвии Эльвинас Янкявичюс отметил, что наказания ужесточаются для тех, кто заразился коронавирусом, но не соблюдает условия карантина, передает ТАСС. 

За умышленное нарушение карантина грозит лишение свободы на срок до пяти лет (сейчас грозит лишение свободы до трех лет). Это наказание действует в случае, если по вине инфицированного коронавирусом человека болезнь распространится и заразятся другие люди. 

Если нарушение карантина не привело к столь серьезным последствиям, применяется наказание в виде штрафа, ареста или лишения свободы на срок до года.

Также парламент ужесточил административную ответственность за несоблюдение карантина. За нарушение режима самоизоляции штраф, налагаемый на физических лиц, повышен с 500 евро до 1,5 тыс. евро, на юридических лиц – с 1,5 тыс. евро до 6 тыс. евро.

По последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса в Литве составляет 1344. 

Тем временем жертвами коронавируса в мире стали более 198 тыс. человек, общее число вирус-положительных – 2 млн 878 тыс. 196 человек.



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